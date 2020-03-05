Народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на всю весну

Весна в Украине будет теплой.

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Погода весной в Украине будет теплой, лишь в середине апреля по ночам возможны заморозки.

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Об этом "Фактам" рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

По его прогнозу, во второй декаде марта осадков ожидается немного. После 10 марта будут наблюдаться температурные качели, а потом существенно потеплеет и до конца второй десятидневки будет комфортная температура. Последняя декада марта тоже не разочарует. Несмотря на незначительное похолодание, весна уже не отступит.

"Начало апреля будет прохладным, возможны небольшие осадки. В средине первой декады температура начнет расти. После 10-го числа потепление продолжится -с небольшими перерывами на день-два, по ночам возможны заморозки. Перед Пасхой (19 апреля) еще потеплеет, но будет ветрено. Осадки на протяжении этого периода будут незначительными. Только третья декада принесет больше осадков, но значительного повышения температуры придется подождать", - рассказал Деркач.

Май, по прогнозу народного синоптика, начнется с небольших осадков, однако это не отразится на температуре воздуха, которая будет подниматься и достигнет своего пика примерно на экваторе первой декады.На термометрах можно будет увидеть практически летние показатели. Такое тепло продержится и захватит начало второй декады. А вот дальше дожди немного "утихомирят" температуру, умеренные показатели которой сохранятся до конца второй десятидневки. Последняя декада мая порадует настоящим теплом, правда, пройдут кратковременные дожди. Ожидается, что в конце месяца пройдут ливневые дожди и похолодает.

Деркач также поделился прогнозом погоды на лето.

"Лето принесет интенсивные дожди со шквалами и градом. Приятное тепло будет сменяться прохладой", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что холодная погода в Украине будет держаться до православной Пасхи (19 апреля).