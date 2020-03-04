Холодная погода продержится до Пасхи: народный синоптик дал прогноз на весну

Потепление в Украину придет в конце апреля.

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Холодная погода в Украине будет держаться до православной Пасхи (19 апреля).

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Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает "Апостроф".

По его словам, украинцам не стоит рассчитывать на резкое потепление в марте и апреле. Холодная и сырая погода будет стоять до Пасхи. А вот в конце месяца будет ясно и тепло.

В свою очередь заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух сообщила, что тенденции теплой зимы продолжатся весной.

"Температура в марте может быть на 2-3 градуса выше нормы, в апреле и мае - на 1-2 градуса выше нормы. Но, по последним долгосрочным прогнозам, ожидается значительный дефицит осадков. Это тревожно, так как у нас была сухая осень, бесснежная зима", - отметила она.

Кроме того, синоптики прогнозируют, что осадки ожидаются в пределах 80-90% от нормы на все три весенние месяца. Не исключено, что страну накроют один-два весенних циклона, которые принесут столь необходимую растениям дополнительную влагу.

Напомним, погода в марте в Украине будет холодной, ожидаются дожди и даже мокрый снег.