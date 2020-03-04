Холодная погода продержится до Пасхи: народный синоптик дал прогноз на весну

12:01, 4 марта 2020
181
0

Потепление в Украину придет в конце апреля.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Холодная погода в Украине будет держаться до православной Пасхи (19 апреля).

Сегодня в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди (карта)

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает "Апостроф".

По его словам, украинцам не стоит рассчитывать на резкое потепление в марте и апреле. Холодная и сырая погода будет стоять до Пасхи. А вот в конце месяца будет ясно и тепло.

В свою очередь заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух сообщила, что тенденции теплой зимы продолжатся весной.

"Температура в марте может быть на 2-3 градуса выше нормы, в апреле и мае - на 1-2 градуса выше нормы. Но, по последним долгосрочным прогнозам, ожидается значительный дефицит осадков. Это тревожно, так как у нас была сухая осень, бесснежная зима", - отметила она.

Кроме того, синоптики прогнозируют, что осадки ожидаются в пределах 80-90% от нормы на все три весенние месяца. Не исключено, что страну накроют один-два весенних циклона, которые принесут столь необходимую растениям дополнительную влагу.

Напомним, погода в марте в Украине будет холодной, ожидаются дожди и даже мокрый снег.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
"Это жуть!": Алла Пугачева шокировала новыми фото "Это жуть!": Алла Пугачева шокировала новыми фото
Офицеров запаса будут призывать в этом году на срочную службу Офицеров запаса будут призывать в этом году на срочную службу
MONATIK после большого перерыва выпустил новый клип (видео) MONATIK после большого перерыва выпустил новый клип (видео)
MONATIK рассказал о мистическом совпадении на съемках клипа "Наш Голос" (видео) MONATIK рассказал о мистическом совпадении на съемках клипа "Наш Голос" (видео)
Бенфика - Шахтер: онлайн матча Лиги Европы Бенфика - Шахтер: онлайн матча Лиги Европы
Дорофеева засунула пальчик в рот и выставила попу (фото) Дорофеева засунула пальчик в рот и выставила попу (фото)
В Чернигове мужчина оставил на память в квартире бывшей жены взрывное устройство В Чернигове мужчина оставил на память в квартире бывшей жены взрывное устройство
Погода в Украине
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
47 %
749 мм
5.5 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять