Жертвами непогоды в Бразилии стали 54 человека
Почти половина жертв проживала в Белу-Оризонти.
Число погибших в результате непогоды в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии увеличилось до 54 человек.
Число жертв шторма "Глория" в Испании возросло до девяти человек
Почти половина жертв проживала в столице штата Белу-Оризонти, где наблюдается максимальное количество осадков в январе за последние 110 лет, передает "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.
Ночью 28 января в Белу-Оризонти в течение трех часов выпало почти 180 мм осадков, что нанесло серьезный ущерб десяткам улиц даже в районах, которые раньше не были затоплены.
В общей сложности 101 город штата Минас-Жерайс объявил чрезвычайное положение за последние дни, по меньшей мере 28 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.
Напомним, жертвами тропической депрессии "Дайан" на Мадагаскаре стали 26 человек, еще 15 пропали без вести.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+3°... -1°
- Днепр+5°... -2°
- Донецк+5°... -4°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье+7°... -3°
- Ивано-Франковск+6°... 0°
- Киев+2°... 0°
- Кировоград+5°... -3°
- Луганск+7°... -3°
- Луцк+4°... +1°
- Львов+5°... 0°
- Николаев+7°... -3°
- Одесса+7°... -2°
- Полтава+3°... 0°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь+8°... 0°
- Сумы+1°... 0°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков+3°... +1°
- Херсон+6°... -1°
- Хмельницкий+2°... -1°
- Черкассы+5°... 0°
- Чернигов+2°... -2°
- Черновцы+6°... -1°
Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:-6 °
Влажность:66 %
Давление:760 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:18
Закат17:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей