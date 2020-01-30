Жертвами непогоды в Бразилии стали 54 человека

14:28, 30 января 2020
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Почти половина жертв проживала в Белу-Оризонти.

Последствия непогоды в Бразилии / REUTERS
Последствия непогоды в Бразилии / REUTERS

Число погибших в результате непогоды в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии увеличилось до 54 человек.

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Почти половина жертв проживала в столице штата Белу-Оризонти, где наблюдается максимальное количество осадков в январе за последние 110 лет, передает "Синьхуа" со ссылкой на местные власти. 

Ночью 28 января в Белу-Оризонти в течение трех часов выпало почти 180 мм осадков, что нанесло серьезный ущерб десяткам улиц даже в районах, которые раньше не были затоплены.

В общей сложности 101 город штата Минас-Жерайс объявил чрезвычайное положение за последние дни, по меньшей мере 28 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Напомним, жертвами тропической депрессии "Дайан" на Мадагаскаре стали 26 человек, еще 15 пропали без вести.

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Теги: #погода#Бразилия
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