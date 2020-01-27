На Мадагаскаре жертвами тропического циклона "Дайан" стали 26 человек
Сейчас "Дайан", усилившись до тропического циклона, движется в сторону Маврикия.
Жертвами тропической депрессии "Дайан" на Мадагаскаре стали 26 человек, еще 15 пропали без вести.
На севере Австралии прошли рекордные дожди
Сейчас "Дайан", усилившись до тропического циклона, движется в сторону Маврикия, передает Stormnews.
В северной части острова ожидается ветер порывами до 110 км/ч. Также метеослужбы острова предупреждают о высоких волнах и дождях, в некоторых районах возможны наводнения.
Напомним, в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана проливные дожди привели к наводнениям.
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