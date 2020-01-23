В столице Казахстана за сутки выпала половина месячной нормы осадков

13:01, 23 января 2020
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В городе уже несколько дней не утихает метель.

Столицу Казахстана накрыла метель / tengrinews.kz
Столицу Казахстана накрыла метель / tengrinews.kz

В Нур-Султане за сутки выпала половина месячной нормы осадков. 

Город Тосса-де-Мар в Испании накрыло пеной

В городе вот уже несколько дней не утихает метель. 23 января в Нур-Султане перекрыли некоторые трассы из города, временно приостановили пригородные автобусные маршруты, из-за порывов ветра отменили занятия в школах, передает "Синьхуа" со ссылкой на мэрию. 

Отмечается, что ежедневно на уборке снега заняты свыше 1000 единиц техники и почти 2000 рабочих. С начала зимы из города вывезли более 2 млн кубометров снега. 

Напомним, шторм "Глория", жертвами которого в Испании стали минимум четыре человека, принес непогоду во Францию. 

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Теги: #снег#погода#Казахстан
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