В столице Казахстана за сутки выпала половина месячной нормы осадков
В городе уже несколько дней не утихает метель.
В Нур-Султане за сутки выпала половина месячной нормы осадков.
Город Тосса-де-Мар в Испании накрыло пеной
В городе вот уже несколько дней не утихает метель. 23 января в Нур-Султане перекрыли некоторые трассы из города, временно приостановили пригородные автобусные маршруты, из-за порывов ветра отменили занятия в школах, передает "Синьхуа" со ссылкой на мэрию.
Отмечается, что ежедневно на уборке снега заняты свыше 1000 единиц техники и почти 2000 рабочих. С начала зимы из города вывезли более 2 млн кубометров снега.
Напомним, шторм "Глория", жертвами которого в Испании стали минимум четыре человека, принес непогоду во Францию.
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