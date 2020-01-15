Шторм "Брендан" надвигается на Францию

В Нормандии и Бретани уже начались дожди.

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Мощный шторм "Брендан", который принес в Великобританию и Ирландию проливные дожди и сильный ветер движется в сторону Франции.

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В Нормандии и Бретани уже начались дожди, передает Euronews.

Ожидается, что в середине недели циклон начнет смещаться в район Дании, Норвегии и юга Швеции.

Метеорологи прогнозируют. что в сочетании с естественными приливами постоянные сильные ветры могут вызвать необычную и опасную череду новых приливов, штормовых порывов и высоких прибрежных волн.

Напомним, в Исландии из-за снежного шторма были закрыты дороги, около 4 тысяч человек несколько часов не могли покинуть международной аэропорт Кеблавик.