Шторм "Брендан" надвигается на Францию
В Нормандии и Бретани уже начались дожди.
Мощный шторм "Брендан", который принес в Великобританию и Ирландию проливные дожди и сильный ветер движется в сторону Франции.
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В Нормандии и Бретани уже начались дожди, передает Euronews.
Ожидается, что в середине недели циклон начнет смещаться в район Дании, Норвегии и юга Швеции.
Метеорологи прогнозируют. что в сочетании с естественными приливами постоянные сильные ветры могут вызвать необычную и опасную череду новых приливов, штормовых порывов и высоких прибрежных волн.
Напомним, в Исландии из-за снежного шторма были закрыты дороги, около 4 тысяч человек несколько часов не могли покинуть международной аэропорт Кеблавик.
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