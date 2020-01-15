Шторм "Брендан" надвигается на Францию

14:24, 15 января 2020
19
0

В Нормандии и Бретани уже начались дожди.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Мощный шторм "Брендан", который принес в Великобританию и Ирландию проливные дожди и сильный ветер движется в сторону Франции.

На юго-востоке США бушевал ураган

В Нормандии и Бретани уже начались дожди, передает Euronews

Ожидается, что в середине недели циклон начнет смещаться в район Дании, Норвегии и юга Швеции.

Метеорологи прогнозируют. что в сочетании с естественными приливами постоянные сильные ветры могут вызвать необычную и опасную череду новых приливов, штормовых порывов и высоких прибрежных волн.

Напомним, в Исландии из-за снежного шторма были закрыты дороги, около 4 тысяч человек несколько часов не могли покинуть международной аэропорт Кеблавик.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#Франция
Читайте также
Астролог назвал знаки Зодиака, которым вскоре сказочно повезет с деньгами Астролог назвал знаки Зодиака, которым вскоре сказочно повезет с деньгами
Гадания на Старый Новый год 2020: как гадать на суженого и на судьбу Гадания на Старый Новый год 2020: как гадать на суженого и на судьбу
Полнолуние в январе 2020: как оно повлияет на знаки Зодиака Полнолуние в январе 2020: как оно повлияет на знаки Зодиака
Старый Новый Год- 2020: основные приметы и традиции Старый Новый Год- 2020: основные приметы и традиции
Вера Брежнева поделилась пляжным фото Вера Брежнева поделилась пляжным фото
День "спасибо" 2020: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках (видео) День "спасибо" 2020: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках (видео)
"Восхитительные!": Энистон показала снимок с Фиби и Моникой из "Друзей" через 15 лет после окончания сериала "Восхитительные!": Энистон показала снимок с Фиби и Моникой из "Друзей" через 15 лет после окончания сериала
Погода в Украине
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
79 %
759 мм
3.6 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять