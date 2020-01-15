Исландию накрыл снежный шторм

10:57, 15 января 2020
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Около 4 тысяч человек несколько часов не могли покинуть международной аэропорт Кеблавик.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Исландии из-за снежного шторма были закрыты дороги, около 4 тысяч человек несколько часов не могли покинуть международной аэропорт Кеблавик.

В Ирландии и Великобритании бушует шторм "Брендан"

Многие люди не могли даже выйти из самолетов. Две тысячи человек провели ночь в местных гостиницах и временных убежищах, сообщает Euronews

На автотрассе, соединяющей Рейкьявик и Кеблавик, застряли десятки транспортных средств, а полиция призвала водителей и пассажиров не идти пешком в аэропорт. Один мужчина погиб: его автомобиль врезался в снегоуборочную машину.

Напомним, в горах американского штата Колорадо прошел сильный снегопад

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Теги: #снег#погода#шторм#Исландия
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