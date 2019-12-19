Синоптики предупредили о тумане в Украине 19 декабря

09:48, 19 декабря 2019
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Тумана не будет только в северных и восточных областях.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В четверг, 19 декабря, почти по всей Украине ожидается туман.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, во многих регионах немного похолодает (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Утром 19 декабря в Украине, кроме северных и восточных областей, туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 17 декабря, в Киеве был установлен новый температурный рекорд.

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Теги: #погода#туман
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