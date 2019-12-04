На Сомали надвигается тропический циклон

12:56, 4 декабря 2019
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Ожидается, что тропический циклон обрушится на восток Сомали 6 декабря.

Иллюстративное фото / flickr.com/photos/mrpbps
Иллюстративное фото / flickr.com/photos/mrpbps

К Сомали приближается тропический циклон.

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Сейчас он находится в 990 км к юго-востоку от города Босасо и пока движется на северо-запад со скоростью 13 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Департамент метеорологии Индии.

Скорость ветра оценивается в 55-65 км/ч и продолжает усиливаться, порывы достигают 75 км/ч. Ожидается, что этот тропический циклон обрушится на восток Сомали 6 декабря.

Напомним, в нескольких странах Европы прошел сильный снегопад. В Австрии из-за снега было прервано движение на многих дорогах и автострадах.

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Теги: #погода#Сомали#циклон
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