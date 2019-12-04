На Сомали надвигается тропический циклон
Ожидается, что тропический циклон обрушится на восток Сомали 6 декабря.
К Сомали приближается тропический циклон.
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Сейчас он находится в 990 км к юго-востоку от города Босасо и пока движется на северо-запад со скоростью 13 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Департамент метеорологии Индии.
Скорость ветра оценивается в 55-65 км/ч и продолжает усиливаться, порывы достигают 75 км/ч. Ожидается, что этот тропический циклон обрушится на восток Сомали 6 декабря.
Напомним, в нескольких странах Европы прошел сильный снегопад. В Австрии из-за снега было прервано движение на многих дорогах и автострадах.
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