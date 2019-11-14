Европу накрыли снегопады и проливные дожди

14:25, 14 ноября 2019
66
0

В Австрии из-за снега было прервано движение на многих дорогах и автострадах.

Иллюстративное фото / commons.wikimedia.org
Иллюстративное фото / commons.wikimedia.org

В нескольких странах Европы прошел сильный снегопад. В Австрии из-за снега было прервано движение на многих дорогах и автострадах.

Жертвами тропического циклона "Булбул" в Индии и Бангладеш стали 18 человек

В ряде районов за сутки выпало от 20 до 70 сантиметров снега. По словам представителей дорожных служб, основная сложность с его уборкой связана с тем, что снег мокрый и тяжелый, передает Euronews

А на севере Словении из-за снегопада автомобилистам пришлось срочно переходить на шипованные шины. С самого раннего утра на расчистку дорог были направлены снегоуборочные машины.

В то же время на другие страны континента обрушились проливные дожди. В порту Сплит (Хорватия) затопило подвалы знаменитого дворца римского императора Диоклетиана. Для откачки воды были задействованы аварийные бригады. В порту Макарска из-за шторма затонуло несколько небольших лодок.

В Италии под удар стихии попал город Матера, улицы которого превратились в бурные потоки, многие дома и магазины оказались залиты грязной водой. 

Напомним, в итальянской Венеции уровень воды поднялся до 187 см, что стало вторым значением за всю историю наблюдений.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода#наводнение
Читайте также
Гороскоп на 7 ноября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 7 ноября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Гороскоп на ноябрь: что звезды сулят каждому знаку Зодиака Гороскоп на ноябрь: что звезды сулят каждому знаку Зодиака
Астролог назвал три знака Зодиака, которым скоро сказочно повезет Астролог назвал три знака Зодиака, которым скоро сказочно повезет
Алла Пугачева ужаснула новым фото Алла Пугачева ужаснула новым фото
Светлана Лобода показала сексуальное постельное фото Светлана Лобода показала сексуальное постельное фото
Гороскоп на 12 ноября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 12 ноября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Названо лучшее время для ужина Названо лучшее время для ужина
Погода в Украине
Виргиния, США
-7°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
57 %
764 мм
5.5 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять