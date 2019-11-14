Европу накрыли снегопады и проливные дожди
В Австрии из-за снега было прервано движение на многих дорогах и автострадах.
В нескольких странах Европы прошел сильный снегопад. В Австрии из-за снега было прервано движение на многих дорогах и автострадах.
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В ряде районов за сутки выпало от 20 до 70 сантиметров снега. По словам представителей дорожных служб, основная сложность с его уборкой связана с тем, что снег мокрый и тяжелый, передает Euronews.
А на севере Словении из-за снегопада автомобилистам пришлось срочно переходить на шипованные шины. С самого раннего утра на расчистку дорог были направлены снегоуборочные машины.
В то же время на другие страны континента обрушились проливные дожди. В порту Сплит (Хорватия) затопило подвалы знаменитого дворца римского императора Диоклетиана. Для откачки воды были задействованы аварийные бригады. В порту Макарска из-за шторма затонуло несколько небольших лодок.
В Италии под удар стихии попал город Матера, улицы которого превратились в бурные потоки, многие дома и магазины оказались залиты грязной водой.
Напомним, в итальянской Венеции уровень воды поднялся до 187 см, что стало вторым значением за всю историю наблюдений.
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