Тропический шторм "Халонг" в Тихом океане усилился до супертайфуна

12:05, 6 ноября 2019
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Угрозы на суше он пока не представляет.

Иллюстративное фото / REUTERS
Иллюстративное фото / REUTERS

Тропический шторм "Халонг" в Тихом океане усилился до супертайфуна. 

Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии увеличилось до 84 человек

Скорость ветра превышает 65 м/с. В настоящее время он находится в 580 км от Агрихана, острова в северной части архипелага Марианские острова, и пока движется на северо-запад со скоростью 14,5 км/, передает Stormnews со сылкой на Национальную метеорологическую служба США на Гуаме.

Скорость ветра вблизи центра супертайфуна оценивается в 241,5 км/ч. Угрозы на суше он пока не представляет.

Напомним, три человека погибли в результате непогоды на юге Франции. 

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Теги: #тайфун#непогода
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