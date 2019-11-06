Тропический шторм "Халонг" в Тихом океане усилился до супертайфуна
Угрозы на суше он пока не представляет.
Тропический шторм "Халонг" в Тихом океане усилился до супертайфуна.
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии увеличилось до 84 человек
Скорость ветра превышает 65 м/с. В настоящее время он находится в 580 км от Агрихана, острова в северной части архипелага Марианские острова, и пока движется на северо-запад со скоростью 14,5 км/, передает Stormnews со сылкой на Национальную метеорологическую служба США на Гуаме.
Скорость ветра вблизи центра супертайфуна оценивается в 241,5 км/ч. Угрозы на суше он пока не представляет.
Напомним, три человека погибли в результате непогоды на юге Франции.
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