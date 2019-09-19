В Украине сохраняется самый высокий уровень пожарной опасности

Пожарная опасность сохранится до 20 сентября.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение 19-20 сентября почти по всей Украине будет сохраняться высокий уровень пожарной опасности.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"19-20 сентября в Украине, кроме большинства районов Волынской области, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 19 сентября, в Украине местами пройдут дожди, местами температура до +22°.