В Украине сохраняется самый высокий уровень пожарной опасности
Пожарная опасность сохранится до 20 сентября.
В течение 19-20 сентября почти по всей Украине будет сохраняться высокий уровень пожарной опасности.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"19-20 сентября в Украине, кроме большинства районов Волынской области, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 19 сентября, в Украине местами пройдут дожди, местами температура до +22°.
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