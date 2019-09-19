Погода на сегодня: в Украине будет холодно, местами пройдут дожди (карта)

08:05, 19 сентября 2019
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Теплая погода сохранится только на юге.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 19 сентября, в Украине местами пройдут дожди, местами температура до +22°.

Возможны заморозки: синоптик дала прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +4°, днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +4°, днем до +22°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +15°.

В северных областях ожидаются ливни. Температура ночью до +3°, днем до +15°. В центре без осадков, температура ночью до +4°, днем до +17°.

Прогноз на 19 сентября / УНИАН
Прогноз на 19 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 19 сентября - Чудо Архистратига Михаила. В народе заметили, что с сегодняшнего дня начинается похолодание - михайловские морозы. Тепло на Михайлов день - осень будет долгой. Если на деревьях 19 сентября появился иней, нужно ожидать зимой обильного снега.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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