Погода на сегодня: в Украине будет холодно, местами пройдут дожди (карта)
Теплая погода сохранится только на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 19 сентября, в Украине местами пройдут дожди, местами температура до +22°.
Возможны заморозки: синоптик дала прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +4°, днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +4°, днем до +22°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +15°.
В северных областях ожидаются ливни. Температура ночью до +3°, днем до +15°. В центре без осадков, температура ночью до +4°, днем до +17°.
Согласно народному прогнозу, 19 сентября - Чудо Архистратига Михаила. В народе заметили, что с сегодняшнего дня начинается похолодание - михайловские морозы. Тепло на Михайлов день - осень будет долгой. Если на деревьях 19 сентября появился иней, нужно ожидать зимой обильного снега.
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Погода в Украине
- Винница+14°... +4°
- Днепр+16°... +4°
- Донецк+16°... +3°
- Житомир+14°... +5°
- Запорожье+18°... +4°
- Ивано-Франковск+14°... +4°
- Киев+15°... +5°
- Кировоград+16°... +3°
- Луганск+15°... +4°
- Луцк+14°... +4°
- Львов+13°... +3°
- Николаев+19°... +6°
- Одесса+21°... +10°
- Полтава+15°... +5°
- Ровно+14°... +3°
- Симферополь+19°... +10°
- Сумы+14°... +4°
- Тернополь+13°... +3°
- Харьков+15°... +3°
- Херсон+20°... +8°
- Хмельницкий+13°... +4°
- Черкассы+16°... +3°
- Чернигов+14°... +2°
- Черновцы+16°... +6°