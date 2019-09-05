Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 20 человек

10:43, 5 сентября 2019
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Количество погибших может увеличиться.

Последствия урагана на Багамах / REUTERS
Последствия урагана на Багамах / REUTERS

Число жертв разрушительного урагана "Дориан" на Багамских островах выросло до 20 человек.

На Багамах растет число жертв урагана "Дориан"

Количество погибших может увеличиться, сообщает DW со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным ООН, на островах Абако и Большой Багама до 70 тысяч человек нуждаются в неотложной помощи из-за нехватки продовольствия, воды, а также из-за катастрофических разрушений. Туда пока можно попасть лишь на вертолете, поскольку аэропорты в регионе затоплены или повреждены.

Напомним, семь человек стали жертвами тропического шторма "Подул" в Таиланде, три человека числятся пропавшими без вести.

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Теги: #погода#ураган#ураган Дориан
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