Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 20 человек

Количество погибших может увеличиться.

Последствия урагана на Багамах / REUTERS

Число жертв разрушительного урагана "Дориан" на Багамских островах выросло до 20 человек.

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Количество погибших может увеличиться, сообщает DW со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным ООН, на островах Абако и Большой Багама до 70 тысяч человек нуждаются в неотложной помощи из-за нехватки продовольствия, воды, а также из-за катастрофических разрушений. Туда пока можно попасть лишь на вертолете, поскольку аэропорты в регионе затоплены или повреждены.

Напомним, семь человек стали жертвами тропического шторма "Подул" в Таиланде, три человека числятся пропавшими без вести.