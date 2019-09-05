Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 20 человек
Количество погибших может увеличиться.
Число жертв разрушительного урагана "Дориан" на Багамских островах выросло до 20 человек.
На Багамах растет число жертв урагана "Дориан"
Количество погибших может увеличиться, сообщает DW со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным ООН, на островах Абако и Большой Багама до 70 тысяч человек нуждаются в неотложной помощи из-за нехватки продовольствия, воды, а также из-за катастрофических разрушений. Туда пока можно попасть лишь на вертолете, поскольку аэропорты в регионе затоплены или повреждены.
Число жертв урагана "Дориан" возросло до 20
Напомним, семь человек стали жертвами тропического шторма "Подул" в Таиланде, три человека числятся пропавшими без вести.
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