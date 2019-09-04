Семь человек стали жертвами тропического шторма "Подул" в Таиланде
Три человека числятся пропавшими без вести.
Семь человек стали жертвами тропического шторма "Подул" в Таиланде, три человека числятся пропавшими без вести.
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"Подул" принес в Таиланд сильные осадки, что привело к наводнениям, оползням и блокировке дорог в 26 провинциях на северо-востоке и севере страны, передает Xinhua со ссылкой на Департамент по предупреждению стихийных бедствий и смягчению их последствий при министерстве внутренних дел Таиланда.
Шторм затронул более 50 тысяч человек. Общее число эвакуированных людей составило 2441 человек.
Напомним, по меньшей мере семь человек погибли в результате урагана "Дориан" на Багамских островах.
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