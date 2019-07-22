Трое туристов погибли в результате паводка в Китае
23 человека пропали без вести.
Три туриста погибли, еще 23 остаются пропавшими без вести в результате паводка, вызванного проливными дождями, в провинции Цзянси на востоке Китая.
Жертвами наводнений в Индии стали более 150 человек
Днем 21 июля в горной местности в поселке Гаоху начались сильные ливни, из-за которых были заблокированы 245 туристов, передает Синьхуа.
Из группы 252 туристов трое погибли, четверо пропали без вести. Была потеряна связь с другой группой из 19 туристов.
Отмечается, что в пострадавший район были направлены более 530 спасателей.
Напомним, два человека погибли, более 540 тыс. пострадали в результате проливных дождей, вызвавших наводнения в провинции Фуцзянь на востоке Китая.
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