Более полумиллиона людей пострадали в результате наводнений на востоке Китая
Два человека погибли.
Два человека погибли, более 540 тыс. пострадали в результате проливных дождей, вызвавших наводнения в провинции Фуцзянь на востоке Китая.
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С 3 по 14 июля 27 уездов и городов охватили шесть раундов ливневых дождей, в результате которых погибли два человека и пострадали около 544 тыс. человек, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Наводнения разрушили 1200 домов, уничтожили посевы на 45,8 тыс. га площадей. Были разрушены также мосты, электростанции, телекоммуникационные линии и берега рек.
Также серьезно пострадали транспортные перевозки в провинции Фуцзянь, в том числе много раз было приостановлено железнодорожное и автобусное сообщение, из-за наводнений перекрывались дороги и закрывались аэропорты.
Напомним, в Южной Азии жертвами наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями, стали более ста человек.
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