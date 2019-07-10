В Украине завтра продолжится похолодание, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

Прохладнее всего будет на западе и севере Украины.

Завтра местами пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 11 июля в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.

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Погода в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +10°, днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +12°, днем до +25°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +9°, днем до +20°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +10°, днем до +19°. В центре практически без осадков, температура ночью до +10°, днем до +22°.

Согласно народному прогнозу, 11 июля - преподобных Сергия и Германа. Кукушка в этот день перестала куковать - зима рано придет.

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