В Украине завтра продолжится похолодание, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Прохладнее всего будет на западе и севере Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, 11 июля в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.
Во многих областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Погода в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +10°, днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +12°, днем до +25°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +9°, днем до +20°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +10°, днем до +19°. В центре практически без осадков, температура ночью до +10°, днем до +22°.
Согласно народному прогнозу, 11 июля - преподобных Сергия и Германа. Кукушка в этот день перестала куковать - зима рано придет.
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Погода в Украине
- Винница+18°... +10°
- Днепр+23°... +12°
- Донецк+23°... +12°
- Житомир+18°... +11°
- Запорожье+24°... +13°
- Ивано-Франковск+19°... +10°
- Киев+18°... +11°
- Кировоград+21°... +10°
- Луганск+24°... +12°
- Луцк+17°... +10°
- Львов+16°... +8°
- Николаев+25°... +14°
- Одесса+24°... +13°
- Полтава+21°... +12°
- Ровно+17°... +9°
- Симферополь+26°... +13°
- Сумы+19°... +10°
- Тернополь+17°... +9°
- Харьков+23°... +12°
- Херсон+24°... +14°
- Хмельницкий+18°... +9°
- Черкассы+20°... +10°
- Чернигов+18°... +10°
- Черновцы+20°... +12°