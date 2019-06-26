Во Франции из-за аномальной жары закрыли школы

15:04, 26 июня 2019
70
0

Синоптики прогнозируют повышение температуры свыше +40°.

Париж, Франция / REUTERS
Париж, Франция / REUTERS

Франция закрывает десятки школ из-за жары на фоне ожиданий повышения температуры в некоторых регионах в четверг выше +40°.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM TV.

Адская жара в Европе: как берлинский зоопарк спасает своих жителей (фоторепортаж, видео)

Из-за недостатка кондиционеров закрыты полсотни школ в регионе Эссон к югу от Парижа.

Также в четверг закроют школы в районах Валь-де-Марн и Сена и Марна вблизи столицы.

Со среды на дороги Парижа и Лиона допускают только наименее загрязняющие воздух транспортные средства. Парижским водителям также предлагают бесплатные места для парковки, чтобы поощрить их использовать общественный транспорт.

На днях власти парижского региона дали сигнал об интенсивной жаре, подняв уровень опасности до предпоследнего – "оранжевого".

Метеорологи утверждают, что жара вызвана горячими ветрами, поступающими из пустыни Сахара.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #жара#Франция
Читайте также
Во Франции из-за аномальной жары закрыли школы Во Франции из-за аномальной жары закрыли школы
На завтра в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение На завтра в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение
Ливни и град: синоптик предупредила о резких изменениях погоды в Украине из-за атмосферного фронта Ливни и град: синоптик предупредила о резких изменениях погоды в Украине из-за атмосферного фронта
Жара в Украине: в некоторых областях объявлен оранжевый уровень пожарной опасности Жара в Украине: в некоторых областях объявлен оранжевый уровень пожарной опасности
Сегодня в Киеве сохранится жара, температура до +29° Сегодня в Киеве сохранится жара, температура до +29°
Сегодня в Украине сухо и жарко, температура до +34° (карта) Сегодня в Украине сухо и жарко, температура до +34° (карта)
В Одесской области бушует непогода: из-за сильного дождя и ветра сорвался выпускной бал В Одесской области бушует непогода: из-за сильного дождя и ветра сорвался выпускной бал

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
61 %
753 мм
4.2 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять