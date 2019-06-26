"Адская" жара в Европе: во Франции прогнозируют рекордные +45° (видео)

10:31, 26 июня 2019
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Метеорологи прогнозируют, что показатели могут приблизиться к рекордным также в Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Люксембурге, Нидерландах и Швейцарии, причем в некоторых странах рекорды могут быть побиты.

Париж, Франция / REUTERS
Париж, Франция / REUTERS

В странах западной, центральной и южной Европы уже несколько дней наблюдается аномальная для региона жара.

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По прогнозам синоптиков, в пятницу во Франции температура может подскочить до рекордных +45°, сообщает The Guardian.

"Последние прогнозы не оставляют места для сомнений: мы движемся к новому национальному рекорду”, - сказал французский синоптик Гийом Возница.

Самая высокая подтвержденная метеорологами июньская температура, ранее зафиксированная во Франции, составила 41,5 ° 21 июня 2003 года. Тогда из-за жары во Франции резко выросла смертность. Больницы не успевали оказывать помощь людям, пострадавшим от гипертермии.

Ожидается, что высокие температуры будут расти в течение всей недели, от Испании до Чехии. Метеорологи прогнозируют, что показатели могут приблизиться к рекордным также в Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Люксембурге, Нидерландах и Швейцарии, причем в некоторых странах рекорды могут быть побиты.

Как сообщал УНИАН, во Франции изз-за жары уже объявлен чрезвычайный уровень опасности. Все медицинские службы страны приведены в готовность для оказания помощи населению при тепловых ударах. Наиболее уязвимы - дети и пожилые люди.

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Теги: #Европа#жара#Франция
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