У берегов Чили произошло мощное землетрясение

16:29, 14 июня 2019
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Эпицентр находился в море, в 71 км от города Тонгой.

Иллюстративное фото / Flickr, Matt Katzenberger
Иллюстративное фото / Flickr, Matt Katzenberger

У побережья к северу от столицы Чили Сантьяго 13 июня произошло землетрясение магнитудой 6,3.

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Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Сейсмологическую службу Чилийского университета.

Подземные толчки были зафиксированы в 20:19 по местному времени. Эпицентр находился в море, в 71 км к западу от города Тонгой, расположенного в 400 км к северу от столицы. Очаг залегал на глубине 36,4 км.

Напомним, в четверг, 13 июня, в Гватемале произошло землетрясение магнитудой 4,8.

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Теги: #землетрясение
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