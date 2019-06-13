В Гватемале произошло мощное землетрясение
Эпицентр подземных толчков рядом с населенным пунктом Фрайханес.
В четверг, 13 июня, в Гватемале произошло землетрясение магнитудой 4,8.
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Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 4 км на запад от населенного пункта Фрайханес в департаменте Гватемала. Очаг землетрясения залегал на глубине 204,5 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, во вторник, 4 июня, в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Землетрясение произошло в районе японского острова Торишима.
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