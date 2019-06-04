Жители российского Норильска радуются летнему снегу (видео)

16:09, 4 июня 2019
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Подобные видео публикуются жителями Норильска почти каждый год, ведь первый месяц лета в Заполярье обычно выдается холодным.

В Норильске идет летний снег / Скриншот - Youtube, TUT.BY/Новости
В Норильске идет летний снег / Скриншот - Youtube, TUT.BY/Новости

Жители российского города Норильска, расположенного за полярным кругом, начали выкладывать в соцсетях видео с летним снегом.

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На видео норильчане бегают среди сугробов и откапывают от снега гаражи.

Подобные видео публикуются жителями Норильска почти каждый год, ведь первый месяц лета в Заполярье обычно выдается холодным.

Ранее сообщалось, что в горах австралийских штатов Виктория и Новый Южный Уэльс, а также на острове Тасмания продолжаются снегопады.

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Теги: #снег#лето#Россия
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