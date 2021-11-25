Что посмотреть на выходных: "Дом Гуччи" с Леди Гагой и "Соколиный глаз" от Marvel

Главной премьерой недели в украинских кинотеатрах станет биографическая драма Ридли Скотта "Дом Гуччи" с целой россыпью голливудских звезд. Также на "больших экранах" покажут приключенческий мультфильм "Энканто: Мир магии" и кинохиты прошлых лет "Пианистка" и "Облачный атлас". Онлайн, тем временем, стартует супергеройский сериал "Соколиный глаз" по комиксам Marvel. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Что нового в кинотеатрах с 25 ноября

2021 год выдался весьма плодотворным для голливудского классика Ридли Скотта ("Чужой", "Бегущий по лезвию", "Гладиатор"). Совсем недавно в украинский прокат вышла историческая драма "Последняя дуэль", получившая скорее положительные отзывы от критиков, но провалившаяся в прокате. И вот теперь на экраны выходит еще одна биографическая драма от культового режиссера, которая является одним из самых ожидаемых проектов года – "Дом Гуччи" / House of Gucci (США, 2021).

Фильм снят на основе книги Сары Гей Форден "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности", в центре сюжета которой – убийство итальянского бизнесмена и главы модного дома Gucci Маурицио Гуччи в 1995 году.

Возможно, фильм не так бы сильно заинтересовал людей, далеких от мира моды, если бы не сногсшибательный актерский состав. Роль Маурицио Гуччи сыграл вездесущий Адам Драйвер, также снявшийся в "Последней дуэли", а роль его жены Патриции Реджани, обвиненной в организации убийства мужа – эпатажная певица Леди Гага, которая уже не раз успела зарекомендовать себя и на актерском поприще, в том числе получив номинацию на "Оскар" как лучшая актриса за роль в фильме "Звезда родилась". Актерский состав "Дома Гуччи" в принципе просто кишит оскаровскими лауреатами: Джаред Лето, Аль Пачино, Джереми Айронс, Сальма Хайек.

Допремьерные показы фильма с эпатажным появлением звездных актеров на красной дорожке идут уже вторую неделю, а потому уже есть первые отзывы критиков. Так, на IMDb у него оценка 7,3 балла из 10, на Rotten Tomatoes у него оценка 66% свежести от киноэкспертов и 90% одобрения от широкой аудитории, а на Metacritic – 59 баллов от критиков, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы", но 7,2 балла из 10 от зрителей.

Кроме того, на этой неделе в прокат выйдет семейный анимационный фильм "Энканто: Мир магии" / Encanto (США, 2021) от Walt Disney Pictures. Мультфильм расскажет историю необычной семье Мадригаль. Они живут в волшебном домике, спрятанном в горах Колумбии, в оживленном городке под названием Энканто. Магия Энканто благословила каждого ребенка в семье уникальным подарком – от суперсилы до дара исцеления. Только Мирабель до сих пор не отыскала свою способность. Однако, когда девушка выясняет, что магии Энканто грозит опасность, Мирабель решает, что именно она – единственный обычный ребенок семьи Мадригаль – должна стать последней надеждой на спасение города.

При этом мультфильм уже успел получить довольно неплохие отзывы критиков, хвалящие его за "возвращение веры в чудеса". Так, на IMDb у "Энканто" оценка 7,8 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – по 94% одобрения как от экспертов, так и от широкой аудитории, а на Metacritic – 76 баллов от критиков, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Еще одна новинка неделе – документальный фильм "Спаситель на продажу" / The Savior for Sale (Франция, 2021), который является расследованием о том, как портрет Иисуса Христа спорного авторства Леонардо да Винчи, который окрестили "мужской Моной Лизой", оказался заложником закулисных аукционных сделок между Францией и Саудовской Аравией.

Также киноманов ждут ретроспективные показы нескольких фильмов прошлых лет. Среди них – драма Пианистка / La pianiste (Австрия, Франция, Германия, 2001) Михаэля Ханеке. На Каннском фестивале 2001 года фильм получил рекордные три награды, включая Гран-при.

"Пианистка" – это экранизация одноименного романа, считающегося вершиной творчества лауреата Нобелевской премии по литературе 2004 года Эльфриде Елинек. Сюжет произведения взят писательницей из собственной жизни с незначительными изменениями в событиях и именах действующих лиц.

Главная героиня Эрика – профессор Венской консерватории. Она учит молодежь дивной музыке Шуберта, однако сама – страшно далека от гармонии. Лишенная даже намека на личную жизнь, она по-детски делит ложе со старой властной метерью. После занятий она тайно посещает порномагазины и под кроватью держит набор садомазохистских игрушек. Когда же в нее влюбляется один из ее учеников, она шокирует его совершенно дикими реакциями на юношеское чувство.

Режиссер ленты – Михаэль Ханеке ("Любовь", "Хэппи-энд", "Белая лента", "Скрытое"), выдающийся австрийский кинорежиссер и сценарист, обладатель многих кинематографических наград, в частности, 10-ти призов Каннского кинофестиваля, Премии BAFTA и Премии "Сезар". За свою ленту "Любовь" (2012) Ханеке был номинирован на "Оскар" (сама же картина получила "Оскар" как Лучший фильм на иностранном языке).

Роль Эрики исполнила Изабель Юппер ("Она", "8 женщин", "Любовь") – одна из самых признанных актрис французского кино. За свою карьеру она сыграла более чем в 140 фильмах и телевизионных проектах, является номинанткой на "Оскар", лауреатом двух премий "Сезар", премии BAFTA, трижды – призером Каннского кинофестиваля. По словам Ханеке, без Изабель Юппер он отказался бы от съемки фильма. Для актрисы эта роль также стала знаковой – она до сих пор считается одной из самых мощных работ Юппер. Главную мужскую роль в "Пианистке" исполняет Бенуа Мажимель ("Любовники", "Мое жаркое лето из Софи", "Молодая кровь").

Лента имеет рейтинг 7,5 баллов на IMDb, 79 баллов на Metacritic и 73% на Rotten Tomatoes, а также входит в "1000 фильмов, которые нужно посмотреть, прежде чем умереть" по версии The Guardian.

Еще одна громкая ретроспектива недели – фантастическая детективная драма "Облачный атлас" / Cloud Atlas (США, Германия, Гонконг, Сингапур, 2012), являющаяся совместной работой Тома Тиквера, Ланы Вачовски и Лилли Вачовски. Невероятно красивый визуально фильм состоит из шести историй, действие которых происходит в разное время и которые тесно переплетаются между собой. Картина собрала по-настоящему звездный актерский состав – Том Хэнкс, Хэлли Берри, Хью Грант, Хьюго Уивинг, Сьюзан Сарандон, Джеймс Д’Арси, Бен Уишоу и многих других, каждый из которых предстал в разных ипостасях в нескольких историях.

Что нового онлайн с 25 ноября

Пожалуй, главной сериальной новинкой недели станут вышедшие 24 ноября первый и второй эпизоды супергеройского мини-сериала "Соколиный глаз" / Hawkeye (США, 2021), снятого по мотивам комиксов Marvel. Он станет уже пятым сериалом в рамках четвертой фазы расширенной киновселенной Marvel, после "Ванда / Вижен", "Сокол и Зимний солдат", "Локи" и "Что, если?...".

На этот раз в центре сюжета окажется лучник Клинт Бартон / Соколиный глаз – последний персонаж из оригинальной шестерки Мстителей, у которого не было сольного проекта. Однако, вполне вероятно, что, как и в случае с Черной вдовой, этот сериал будет иметь целью попрощаться с персонажем и вывести на первый план нового меткого стрелка.

Как видно из трейлера, после событий фильма "Мстители: Финал", Бартон вернулся к мирной жизни со своей семьей. Однако вскоре на улицах появляется новый лучник, под личиной которого скрывается юная фанатка Соколиного глаза и его будущая протеже Кейт Бишоп. Уже известно, что к роли Клинта Бартона вернется Джереми Реннер, исполнивший эту же роль в фильмах о Мстителях. Его последовательницу сыграет Хейли Стейнфилд ("Железная хватка", "Бамблби"), а роль матери главной героини исполнит Вера Фармига ("Заклятие", "Мотель Бейтс").

Кроме того, в сериале будет представлена супергероиня Майя Лопес / Эхо в исполнении Алаквы Кокс – глухая коренная американка, которая в совершенстве копирует движения другого человека. Также в сериале вернется персонаж Елены Беловой – новой Черной вдовы в исполнении Флоренс Пью, с которой зрители впервые познакомились в фильме "Черная вдова" этим летом.

Как и предыдущие сериальные проекты Marvel на Disney+, "Соколиный глаз" получил довольно высокие отзывы от критиков и зрителей. Так, на IMDb у него оценка 8,4 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 86% одобрения от критиков, а на Metacritic – 63 балла, что соответствует характеристики "в целом положительные отзывы".

Еще одна сериальная новинка недели – криминальная драма "Правдивая история" / True Story (США, 2021), все семь эпизодов которой стали доступны на Netflix 24 ноября. Сериал с Кевином Хартом ("Очень страшное кино", "Джуманджи") и Уэсли Снайпсом ("Блэйд", "Тропическая лихорадка") расскажет историю воссоединения известного комика с родным братом, которое неожиданно ставит под угрозу его карьеру.

На данный момент на IMDb у сериала оценка 7,8 баллов из 10 от широкой аудитории, тогда как на Rotten Tomatoes критики оценили его скромнее – 57% одобрения. На Metacritic у него также средние отзывы – 54 балла из 100.

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Также вы можете посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

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Напомним, поскольку на большей территории Украины, в том числе в Киеве, действует "красная" карантинная зона, работа кинотеатров в таких регионах возможна только при наличии COVID-сертификатов (вакцинация, тест, выздоровление) у всего персонала и всех посетителей. В остальных регионах кинотеатры могут работать при ограниченной заполняемости залов 2/3, дополнительные условия для зрителей не выдвигаются.

Хорошего просмотра и берегите себя!

Марина Григоренко

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