УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

На этой неделе в украинский прокат выходит нуарная криминальная драма "Ля Палисиада", которую признали лучшим украинским фильмом 2023 года по версии Национальной премии кинокритиков "Киноколо". Также в кинотеатрах можно будет посмотреть биографическую драму "Присцилла" Софии Копполы, боевик "Пчеловод" с Джейсоном Стейтемом и еще несколько новинок. Киногурманов же порадуют ретроспективные показы "Девушки с татуировкой дракона" от Дэвида Финчера. Онлайн, тем временем, выйдет комедийный боевик "Взлет" от Netflix. Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Ля Палисиада

La Palisiada (Украина, 2023, детектив/драма)

События фильма, жанр которого критики описали как "постсоветский нуар", разворачиваются в 1996 году за пять месяцев до вступления в действие моратория на смертную казнь в Украине. Двое давних друзей – детектив милиции и судебный эксперт – должны успеть до этого времени раскрыть запутанное дело об убийстве своего коллеги. Одновременно они погружаются в давно забытые воспоминания о временах, когда оба были влюблены во вдову погибшего.

Главные роли в фильме исполнили Андрей Журба и Новруз Хикмет, а режиссером выступил Филипп Сотниченко, для которого это полнометражный дебют.

Мировая премьера фильма состоялась в январе 2023 года на 52-м Роттердамском международном кинофестивале, где фильм получил награду от Международной федерации кинопрессы FIPRESCI. Украинская премьера состоялась в октябре 2023 года на "Киевской неделе критики", в рамках которой он также одержал победу в номинации "Лучший полнометражный игровой фильм" Национальной премии кинокритиков "Киноколо". В целом на его счету еще несколько побед на престижных мировых кинофестивалях. Организаторы фестиваля Torino Film Festival назвали ленту "сложным фильмом с большой режиссерской свободой в построении сцен, которые, соединяясь вместе, обретают свое автономное значение".

В настоящее время фильм имеет оценку на IMDb 6,2 балла из 10.

Присцилла

Priscilla (США, 2023, драма/байопик)

Биографический фильм "Присцилла" основан на скандальных мемуарах единственной жены короля рок-н-ролла "Элвис и я" 1985 года. Он описывает отношения между Элвисом и Присциллой, которые начались в Германии в 1959 году. На тот момент ей было всего 14 лет, а Элвису – 24 года. Фильм охватывает более чем 10-летний период, в течение которого наивная девушка с еще несформированной психикой, опьяненная от внимания известного певца, в конце концов доходит до того, чтобы выйти из откровенно абьюзивных отношений.

Режиссером фильма выступила София Коппола – лауреат премии "Оскар" за сценарий к фильму "Трудности перевода", также известная по лентам "Девственницы-самоубийцы", "Мария-Антуанетта" и "Роковое искушение".

Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре 2023 года, где за роль Присциллы Пресли актриса Кейли Спени ("Плохие времена в Эль-Рояле") получила Кубок Вольпи. Элвиса в ленте сыграл звезда сериала "Эйфория" и фильма "Солтберн" Джейкоб Эйлорди.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6,7 балла из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 83% от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 62% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 79 баллов из 100, а широкая аудитория – 6,8 из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Подробнее о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Пчеловод

The Beekeeper (США, 2024, триллер/боевик)

В центре сюжета фильма – бывший оперативник суперсекретной организации Адам Клей, чья тихая и спокойная жизнь на пенсии прекращается после смерти давней знакомой. Не долго думая, он решает снова применить свои "уникальные навыки" и взять правосудие в свои руки.

Главную роль в фильме исполнил звезда боевиков Джейсон Стэтхэм ("Большой куш", "Гнев человеческий", франшизы "Перевозчик", "Форсаж" и "Неудержимые"). Также в фильме задействованы Эмми Рейвер-Лэмпман (сериал "Академия Амбрелла"), Джош Гатчерсон (франшиза "Голодные игры", "Пять ночей у Фредди"), Джереми Айронс ("М. Баттерфляй", "Лолита", "Бэтмен против Супермена", "Дом Гуччи"), Минни Драйвер ("Умница Уилл Хантинг", "Призрак оперы", "Золушка"), Филисия Рашад (франшиза "Крид", сериалы "Ясновидящий", "Империя") и другие.

Режиссером "Пчеловода" выступил Дэвид Эйер, который до этого снял фильмы "Короли улиц", "Ярость", "Отряд самоубийц" (первую версию) и "Сборщик налогов". Начинал же свою карьеру он как сценарист – на его счету такие хитовые боевики нулевых, как "Тренировочный день", первый "Форсаж" и "S.W.A.T.: Спецназ города ангелов".

Дерзкая обезьяна. Большой побег

Jeff Panacloc: À la poursuite de Jean-Marc (Франция, 2023, комедия/боевик)

30-летний молодой человек по имени Джефф собирается жениться. Однако, следуя за своей бабушкой, он оказывается между Жаном Марком, оранжевой говорящей кукольной обезьяной, и группой вооруженных до зубов военных. Каким-то образом Джефф спасает Жана Марка и убегает от сумасшедшего эскуада – теперь необычная парочка должна объединить усилия, чтобы выжить.

Сейчас фильм имеет оценку на IMDb 5,8 баллов из 10.

Пара на праздники

Coupled Up for Christmas (Канада, 2023, комедия/романтика)

Тиффани Уильямс с нетерпением ждет наступления Рождества, собираясь воссоединиться со своим давним другом Бреттом. В ее планах – признаться ему в чувствах, но оказывается, что у Бретта уже есть новая подруга. Однако судьба улыбается Тиффани, поскольку ее пути пересекаются с Питером, который также стремится вернуть свою возлюбленную. Вместе они решают объединить усилия и помочь друг другу в реализации своих чувств к дорогим людям.

В настоящее время фильм имеет оценку 6,4 балла из 10 на IMDb.

Школа волшебных животных: Тайна школьного двора

Die Schule der magischen Tiere 2 (Германия, 2022, комедия/приключения/семейный)

Главные герои фильма – Ида и Бенни – ходят в необыкновенную магическую школу. Они должны объединиться со своими волшебными животными, чтобы решить загадку таинственных дыр, которые появились на территории школы.

В настоящее время фильм имеет оценку 6 баллов из 10 на IMDb.

Девушка с татуировкой дракона

The Girl with the Dragon Tattoo (США, Великобритания, Германия, Швеция, 2011, драма/триллер)

В рамках ретроспективного проекта "Страницами "Оскара" в избранных кинотеатрах Украины покажут американскую экранизацию романа "Девушка с татуировкой дракона" писателя и журналиста Стига Ларссона из трилогии "Миллениум". В центре сюжета – журналист Микаэль Блумквист, который вместе с проблемной хакершей Лисбет Саландер расследует исчезновение девушки, произошедшее еще 40 лет назад, и в процессе обнаруживает, что это давнее преступление имеет отношение к целой серии ритуальных убийств.

Главные роли в фильме исполнили Дэниел Крейг ("Казино Рояль" и еще несколько фильмов "бондианы", дилогия "Достать ножи"), Руни Мара ("Социальная сеть", "Она", "История призрака", "Аллея кошмаров"), Робин Райт ("Неуязвимый", "Чудо-Женщина", сериал "Карточный дом"), Стеллан Скарскгард ("Нимфоманка", "Дюна", "Тор"), Кристофер Пламмер ("Игры разума", "Имаджинариум доктора Парнаса", "Достать ножи") и другие.

Режиссером фильма выступил Дэвид Финчер ("Семь", "Бойцовский клуб", "Зодиак", "Исчезнувшая", "Убийца").

Мировая премьера состоялась 21 декабря 2011 года. С того момента он получил 117 наград самых престижных мировых кинофорумов, среди которых и премия "Оскар" в категории "Лучший монтаж".

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7,8 балла из 10, тогда как на Rotten Tomatoes он в настоящее время имеет 86% одобрения критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и столько же от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 71 балл из 100, а широкая аудитория – в 8 баллов из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Взлет

Lift (США, 2024, боевик/комедия)

В центре сюжета фильма – профессиональный вор, который со своей опытной командой по заданию ФБР готовится к рискованному делу: похитить золото стоимостью 500 миллионов долларов из самолета, летящего на высоте 12 км из Лондона в Цюрих.

Главные роли в фильме исполнили Кевин Харт (франшизы "Очень страшное кино", "Джуманджи"), Гугу Мбата-Роу (сериал "Локи"), Винсент Д'Онофрио (сериалы "Закон и порядок: Преступные намерения", "Сорвиголова"), Урсула Корберо (сериалы "Бумажный дом", "Тело в огне"), Билли Магнуссен ("Не время умирать", "Аладдин"), Джейкоб Баталон (франшиза "Человек-паук"), Жан Рено ("Леон", "Розовая пантера"), Сэм Уортингтон (франшиза "Аватар", "Битва титанов"), Берн Горман (франшиза "Тихоокеанский рубеж"), Пол Андерсон (сериал "Острые козырьки") и другие.

Снял фильм Феликс Джерри Грей ("Переговорщик", "Ограбление по-итальянски", "Законопослушный гражданин", "Форсаж 8", "Люди в черном: Интернешнл")

Фильм станет доступен на Netflix с 12 января 2024 года.

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы января 2024 года – на этой неделе на Disney+ вышел очередной сериал из киновселенной Marvel "Эхо", тогда как на HBO Max состоится премьера четвертого сезона "Настоящего детектива".

Марина Григоренко