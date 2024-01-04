"Следующий гол – победный", "Ночной заплыв" и "Снежное братство": что посмотреть на выходных

В первую неделю 2024 года в кинотеатрах выйдут спортивная комедия от Тайки Вайтити "Следующий гол – победный", фильм ужасов "Ночной заплыв" от культовой хоррор-киностудии Blumhouse, украинская праздничная комедия "Дон Жуан из Жашкова" и еще несколько новинок. Тем временем, онлайн выйдут украинский триллер "Между нами" с Ирмой Витовской, хитовый триллер о выживании "Снежное братство" и трогательная комедия "Сладкая скорбь". Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Следующий гол – победный

Next Goal Wins (США, 2023, комедия/драма/спорт)

Фильм от режиссера Тайки Вайтити ("Что мы делаем в тени", "Кролик Джоджо", "Тор 3", "Тор 4") расскажет юмористическую, проникновенную и почти реалистичную историю об аутсайдерах. Футбольная команда Американского Самоа "прославилась" после ужасного матча в рамках отбора на чемпионат мира 2002 года, который она проиграла со счетом 31:0. По мере приближения квалификационного раунда чемпионата мира 2014 года команда нанимает тренера-неудачника Томаса Ронгена, надеясь, что он сможет изменить худшую футбольную команду в мире.

Главную роль в фильме исполнил Майкл Фассбендер ("Бесславные ублюдки", "Люди Икс", "Стив Джобс", "Стыд"), который наконец возвращается на большие экраны после нескольких лет творческого перерыва, которые он решил уделить семье и карьере автогонщика.

Также в фильме снялись Элизабет Мосс ("Человек-невидимка", "Рассказ служанки"), Бьюла Коале ("Полиция Гавайев"), Рэйчел Хаус ("Моана", "Тор 3"), Ули Латукефу ("Молодой Скала", "Черный Адам") и сам Тайка Вайтити.

Премьера фильма состоялась в сентябре 2023 года на международном кинофестивале в Торонто, а в прокат в мире он начал выходить с середины ноября. Фильм получил смешанные отзывы-если критики восприняли его прохладно, то зрители остались довольны. Так, сейчас оценка фильма На IMDb составляет 6,5 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes он получил лишь 44% одобрения критиков против 84% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 44 балла из 100, а широкая аудитория – в 4,8 баллов из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Ночной заплыв

Night Swim (США, 2024, триллер/ужасы)

Новый фильм от культовой хоррор-киностудии Blumhouse Productions расскажет о бывшем бейсболисте Рэе Уоллере, который переезжает в новый дом со своей женой Евой, дочерью Иззи и сыном Эллиотом. Надеясь вернуться в профессиональный спорт, Рэй убеждает Еву, что бассейн на заднем дворе нового дома будет развлечением для детей и обеспечит ему физиотерапию. Но страшная тайна дома затянет семью в бездну неизбежного ужаса.

Главные роли в фильме исполнили Уайатт Расселл (сериалы "Сокол и Зимний солдат", "Черное зеркало", "Монарх: Наследие монстров", фильмы "Оверлорд", "Женщина в окне") и Кэрри Кондон (сериалы "Рим", "Лучше звоните Солу", фильмы "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Банши Инишерина").

Режиссером и автором сценария выступил Брайс Макгуайр, для которого это режиссерский дебют.

Продюсерами фильма являются основатель Blumhouse Productions Джейсон Блум и автор хоррор-франшиз "Пила", "Астрал" и "Заклятие" Джеймс Ван.

Дон Жуан из Жашкова

Дон Жуан із Жашкова (Украина, 2024, комедия/драма)

Традиционная украинская рождественско-новогодняя комедия расскажет о Жене Горобчике – киевском фотографе родом из Жашкова, которого ну очень любят женщины. Он ищет работу, но случайно находит новую любовь. Однако у Жени уже есть жена и сын, а еще бывшая жена и куча других проблем. Он разрывается между ними и решает, что лучше уж под поезд, чем так дальше жить... Если, конечно, жизнь не подскажет неожиданный секрет счастья.

Главные роли в фильме исполнили Вячеслав Бабенков (сериал "Первые дни"), Даяна Кульбида (фильм "Простор"), экс-солистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер, Роман Ясиновский ("Снайпер. Белый ворон", "Мирный-21", "Довбуш"), Антонина Хижняк (сериалы "Первые дни", "Я – Надежда", "Поймать Кайдаша"), Михаил Хома, он же DZIDZIO (фильмы "DZIDZIO Контрабас", "Где деньги", "Звезды по обмену"), Александр Иванов (фильмы "Стоп-Земля", "ШТТЛ") и другие.

Режиссером фильма выступил Виктор Буток ("Цветы, танцующие под дождем", "За окном").

Мистер Блейк к вашим услугам

Complètement cramé (Франция, Люксембург, 2023, комедия/драма)

В центре сюжета фильма – бывший бизнесмен, устраивающийся мажордомом в старинный дворец, где живут странные, но милые женщины. Это наполненная романтикой, очаровательная и милая комедийная история, которая настраивает на позитив.

Главные роли в фильме исполнили легенды мирового кино – Джон Малкович ("Империя Солнца", "Быть Джоном Малковичем", "Тень вампира", "Новый Папа") и Фанни Ардан ("Соседка", "Дезире", "8 женщин", "Великая красота").

Фильм является полнометражным режиссерским дебютом французского писателя Жиля Легардинье, снятым на основе его же одноименного романа 2012 года.

Премьера фильма состоялась в ноябре 2023 года. В настоящее время его оценка на IMDb составляет 6,5 баллов из 10.

Бабочка Патрик: На крыльях мечты

Butterfly Tale (Канада, Германия, 2023, анимация/семейный)

Бабочка Патрик – смелый и милый, но неуклюжий, потому что... у него лишь одно крыло. Вместе со своим лучшим другом, забавной гусеницей по имени Марти, и Дженнифер, бабочкой, которая боится высоты, Патрик отправится в путешествие и превратится в настоящего героя. Но сначала он должен преодолеть страх, принять свою уникальность и одержать победу над невзгодами: изменчивой погодой, людьми и тремя злыми птицами, жаждущими мести. Это история о приключениях, самореализации и героизме, а также о том, что наши различия менее важны, чем все, что нас объединяет.

Премьера мультфильма состоялась в сентябре 2023 года. В настоящее время его оценка на IMDb составляет 6,4 балла из 10.

Между нами

Між нами (Украина, 2021, триллер)

В основе сюжета фильма – абьюзивные отношения двух женщин, которые становятся заложницами случайного убийства: девушки Саши с травматическим прошлым и хаотичными любовными отношениями и доктора Ани. Во время просмотра зритель фильма сможет стать непосредственным свидетелем сногсшибательных изменений в жизни главных героинь. Кроме того, авторы также поднимают ряд актуальных остросоциальных тем: семейное насилие, наркотическая зависимость, положение женщины в обществе и ПТСР.

Главные роли в фильме сыграли Ирма Витовская ("Леся+Рома", "Брама", "Мои мысли тихие", "Коза Ностра. Мама едет") и Анастасия Пустовит ("Когда падают деревья", "Первые ласточки"). Также в фильме сыграли Дмитрий Сова ("Черкассы"), Михаил Дзюба ("Короли рэпа"), Евгений Ламах ("Черкассы", "Мирный-21") и другие.

Фильм "Между нами" стал полнометражным режиссерским дебютом для Соломии Томащук (короткие метры "Поломанные", "Иди по воде").

В украинский прокат фильм выходил в ноябре 2023 года. Сейчас на IMDb у него оценка 7,5 баллов из 10.

Теперь же, с 3 января 2024 года, он станет доступен онлайн в украинском сегменте Netflix.

Снежное братство

Society of the snow (Испания, Чили, Уругвай, 2023, триллер о выживании/драма)

Фильм рассказывает об авиакатастрофе пассажирского самолета FH-227 в Аргентине, произошедшей 13 октября 1972 года, также известной как Чудо в Андах. Тогда на борту самолета находились пять членов экипажа и 40 пассажиров (члены регбийной команды Old Cristians, их родственники и спонсоры). На подлете к Сантьяго лайнер попал в циклон, врезался в скалу и упал у подножия горы – потухшего вулкана Тингуирика. Часть пассажиров выжила во время падения, однако впереди их ждала еще долгая и опасная борьба за выживание. В основу сюжета лег одноименный роман уругвайского писателя и журналиста Пабло Вьерси.

Снял фильм испанский режиссер Хуан Антонио Байона, он же выступил со-сценаристом. Его полнометражным дебютом стал мистический фильм "Приют" 2007 года, спродюсированный Гильермо дель Торо. Позже он снял фильм-катастрофу "Невозможное" 2012 года, главные роли в котором исполнили Наоми Уоттс, Юэн МакГрегор и Том Холланд, и фантастический фильм "Мир Юрского периода 2" с Крисом Праттом и Брайс Даллас Ховард. Также он работал над отдельным эпизодами сериалов "Страшные сказки" и "ластелин колец: Кольца власти".

Премьера фильма состоялась в сентябре 2023 года на Венецианском кинофестивале, где он получил положительные отзывы критиков. Фильм также выбрали представителем Испании на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Впоследствии он был включен в шорт-лист премии в этой категории и еще трех других: "Лучший звук", "Лучший грим" и "Лучшие визуальные эффекты". В целом фильм имеет уже немалое количество престижных номинаций и наград, в том числе две победы на премии Европейской киноакадемии.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 8 баллов из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 92% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть". Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 71 балл из 100 ("в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 9 баллов из 10 ("всеобщее признание").

Фильм станет доступен на Netflix с 4 января 2024 года.

Сладкая скорбь

Good Grief (США, 2023, комедия/драма)

В центре сюжета фильма – художник, который, пытаясь справиться со смертями своей матери и мужа-писателя, отправляется вместе с двумя лучшими друзьями развеяться в Париж. Там их ждут запутанные тайны и суровая правда.

Главные роли в фильме исполнили Дэн Леви (фильм "Счастливая пора", сериалы "Шиттс-Крик", "Американская семейка"), он же выступил режиссером и сценаристом, а также Рут Негга ("Завтрак на Плутоне", "Warcraft: Начало", сериалы "Проповедник", "Подонки"), Химеш Патель ("Тенет", "Не смотри вверх", "Энола Холмс 2") и Люк Эванс (франшизы "Хоббит", "Форсаж", сериал "Алиенист").

Мировая премьера фильма состоялась в конце 2023 года, он получил скорее положительные отзывы критиков, однако более слабые реакции от зрителей. В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6,7 баллов из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 88% одобрения от критиков против 45% зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 60 баллов из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Фильм станет доступен на Netflix с 5 января 2024 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы января 2024 года – на этой неделе на Netflix выйдут детективный сериал "Твоя первая последняя ложь" и комедийный боевик "Братья Сунь".

Марина Григоренко