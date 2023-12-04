В широкий украинский прокат фильм "Ля Палисиада" выйдет 11 января 2024 года.

Украинский нуарный детективный фильм "Ля Палисиада" (La Palisiada) получил главный приз 41-го Torino Film Festival, считающегося вторым по важности кинофестивалем в Италии после Венецианского.

Как сообщили организаторы фестиваля на своей странице в Facebook, полнометражный режиссерский дебют Филиппа Сотниченко является "сложным фильмом с большой режиссерской свободой в построении сцен, которые, соединяясь вместе, обретают свое автономное значение".

"Ля Палисиада" – о чем фильм

События фильма разворачиваются в 1996 году за пять месяцев до вступления в действие моратория на смертную казнь в Украине. Двое давних друзей – детектив милиции и судебный эксперт – должны успеть к этому времени раскрыть запутанное дело об убийстве своего коллеги. Одновременно оба погружаются в давно забытые воспоминания о временах, когда они оба были влюблены во вдову погибшего.

Главные роли в фильме исполнили Андрей Журба и Новруз Хикмет.

В октябре 2023 года фильм "Ля Палисиада" также был признан лучшим полнометражным игровым фильмом 2023 года в Украине по версии премии кинокритиков "Киноколо".

Также в активе фильма уже есть победа Филиппа Сотниченка в категории "Лучший режиссер" на Международном кинофестивале в Сараево, приз "Лучший фильм" на Вильнюсском международном кинофестивале Kino Pavasaris и приз ФИПРЕССИ на Роттердамском международном кинофестивале.

В настоящее время фильм имеет оценку на IMDb 6,2 балла из 10.

В широкий украинский прокат фильм "Ля Палисиада" выйдет 11 января 2024 года.

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