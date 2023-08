"Довбуш", "День Независимости" и "Последнее путешествие "Деметры": что посмотреть на выходных

На этой неделе в кинотеатрах стартуют показы сразу двух украинских фильмов – исторического экшна "Довбуш" и документального альманаха "День Независимости". Также на "больших экранах" покажут фильм ужасов "Последнее путешествие "Деметры" и еще несколько новинок. Онлайн, тем временем, выйдут комедии "Ты не приглашен на мою бат-мицву" и "Каникулы с друзьями 2". Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Довбуш

Dovbush (Украина, 2023, приключения/исторический/экшн)

События фильма разворачиваются в Карпатах в начале 18 века, когда жестокое правление польской шляхты вынуждает гуцулов бежать в горы. Двое братьев, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опрышками. В поисках мести панам за убийство родителей, братья становятся врагами друг другу. Один жаждет денег, другой – справедливости. Гуцулы начинают восстание, которое возглавляет Олекса. Шляхта делает все возможное, чтобы уничтожить Довбуша, но ему удается их перехитрить. С тех пор легенда о карпатском рыцаре распространяется и вдохновляет поколения тех, кто борется за свободу родной земли.

Режиссером фильма выступил Олесь Санин ("Мамай", "Поводырь"), а роль Олексы Довбуша исполнил Сергей Стрельников ("Бесславные крепостные", "Неверная"). Также в фильме сыграли Алексей Гнатковский (Иван Довбуш), Дарья Плахтий (Маричка), Матеуш Косьцюкевич (Пшелусский), Агата Бузек (Княгиня Яблуновская) и другие.

Фильм должен был выйти в прокат весной 2022 года, однако его тогдашнюю премьеру отменили из-за полномасштабного вторжения России в Украину. На днях "Довбуш" стал фильмом открытия Одесского международного кинофестиваля.

Больше о том, как снимали фильм, читайте в нашем отдельном материале.

День Независимости

День Незалежності (Украина, 2023, документальный)

Лента изображает один День Независимости глазами работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ответственных за включение сигнала тревоги в столице, "пляжных" патрульных из Одессы, оператора противотанкового комплекса, минометной батареи, штурмовика ВСУ, 14-летней уборщицы паба в Харькове, художницы из Киева и народного депутата, который стоял у истоков провозглашения независимости Украины. Все эти люди создают увлекательную мозаику одного дня из жизни Украины. Материал для ленты снимали 11 кинооператоров в разных уголках страны 24 августа 2022 года.

Режиссером фильма выступил Владимир Тихий, который до этого снял игровые фильмы "Наши котики" и "Брама", а также является одним из создателей передачи "СВ-шоу" с Веркой Сердючкой.

Мировая премьера "Дня Независимости" состоялась в национальном конкурсе фестиваля Docudays UA. Также картина представлена в национальном конкурсе Одесского международного кинофестиваля, который продлится 19-26 августа 2023 года.

Прокат ленты ограничен – посмотреть ее можно только в избранных кинотеатрах в короткий промежуток времени. В ряде украинских городов уже начались допремьерные показы, на которых картину лично представляют участники творческой группы.

Последнее путешествие "Деметры"

The Last Voyage of the Demeter (США, 2023, ужасы)

Фильм представляет собой вольную адаптацию главы "Журнал капитана" из культового готического романа Брэма Стокера "Дракула" и, собственно, описывает путь кровожадного вампира в Англию. В предыдущих популярных экранизациях романа этот эпизод рассматривался весьма косвенно.

По сюжету фильма, в болгарском городе Варна корабль "Деметра" во главе с опытными капитаном Элиотом принимает на борт загадочный груз, который нужно как можно быстрее за большие деньги доставить в Лондон. Впрочем, члены команды еще не знают, какие ужасы их ждут в пути.

Главные роли в фильме исполнили Кори Хокинс ("Черный куклуслановец", "На высотах Нью-Йорка"), Лиам Каннингем ("Игра престолов", "Ирландец"), Дэвид Дастмалчан ("Человек-муравей", "Отряд самоубийц: Миссия навылет"), Эшлинг Франчози ("Игра престолов", "Непрощенная") и другие. Дракулу сыграл испанский актер Хавьер Ботет, в послужном списке которого немало ролей сверхъестественных существ, в том числе в таких фильмах, как "Багровый пик", "Мама", "Репортаж", "Заклятие 2", "Тонкий человек" и многих других.

Режиссером фильма выступил норвежец Андре Овредал ("Охотники на троллей", "Умма").

Фильм был выпущен во всем мире в начале августа 2023 года и получил смешанные отзывы. Так, на IMDb у него сейчас оценка 6,5 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 50% одобрения критиков против 75% от широкой аудитории. Между тем, на Metacritic кинообозреватели дали фильму 52 балла из 100, а зрители – 5,7 балла из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Подробнее о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

Заложники

Retribution (США, 2023, триллер/боевик)

Это еще один фильм с Лиамом Нисоном ("Заложница", "Игра теней", "Холодная месть"), обязанным кого-то спасти. На этот раз он играет роль руководителя банка, который как раз везет детей в школу, когда получает сообщение о заминировании его машины. Если он остановятся – машина взорвется.

Также в фильме сыграли Джек Чемпион ("Аватар 2", "Крик 6"), Нома Думезвени ("Русалочка", "Будущий король"), Мэттью Модин ("Очень странные дела", "Оппенгеймер") и другие.

Режиссером фильма выступил Нимрод Антал, который до этого снял фильмы "Metallica: Сквозь невозможное", "Хищники", "Вакансия на жертву" и другие.

В то же время есть и неприятный момент – фильм официально выпускают в России.

Зверогонщики

Rally Road Racers (США, Великобритания, ОАЭ, 2023, комедия/анимация/семейный)

Маленький Жи обожает гонки и уважает звездного гонщика Арчи, который пренебрегает правилами и презирает соперников. И поэтому Жи должен выиграть главные гонки сезона любой ценой. Зрителей ждут удивительные дороги, лучшие друзья и невероятные Зверогонки.

В мировой прокат мультфильм вышел еще в мае 2023 года и получил средние отзывы. Так, на IMDb у него сейчас оценка 5,1 балл из 10, а на Rotten Tomatoes – 76% одобрения критиков против 78% от широкой аудитории.

Режиссером выступил Росс Венокур, который до этого снял мультфильмы "Береги свои орешки" и "Заколдованный принц".

Стоит отметить, что также фильм официально выходил в российский прокат еще в июне 2023 года.

Ты не приглашен на мою бат-мицву

You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah (США, 2023, комедия о взрослении)

В центре сюжета фильма – лучшие подруги Стейси и Лидия, каждая из которых стремится устроить незабываемую бат-мицву (в иудаизме прием девочек 12 лет во взрослое иудаистское объединение). Но планы девушек может разрушить популярный парень и школьная драма.

Режиссером фильма выступила Сэмми Коэн (подростковая романтическая комедия "Crush"), а продюсером – комик Адам Сэндлер ("Загадочное убийство", "Пиксели", "Одноклассники"). Он же сыграл одну из главных ролей в фильме. В фильме также задействованы его жена Джекки Сэндлер, а также две их дочери – Санни и Сэдди.

Первые отзывы на фильм довольно высокие, но еще не показательные. Так, по итогам первых пяти рецензий фильм имеет 100% одобрения критиков на Rotten Tomatoes.

Фильм станет доступен на Netflix с 25 августа 2023 года.

Друзья на каникулах 2

Vacation Friends 2 (США, 2023, комедия/приключения/боевик)

Фильм является продолжением одноименной комедии 2021 года и его события разворачиваются через несколько месяцев после финала первой части. Новоиспеченные молодожены Маркус и Эмили приглашают своих раскрепощенных друзей Рона и Кайлу в оплаченную поездку на карибский курорт. Изначальная причина поездки – это деловая встреча Маркуса с владельцами курорта, но все выходит из-под контроля, когда сюда заявляется отец Кайлы Риз, только что освобожденный из тюрьмы. Все деловые планы Маркуса и идеальное путешествие друзей в отпуск в какой-то момент превращаются в полный хаос.

Режиссером фильма выступил Клей Тервер, который также снял первый фильм, а к главным ролям в новой части вернулись Джон Сина ("Миротворец", "Форсаж 9"), Мередит Хагнер ("Зависнуть в Палм-Спрингс", сериал "Разочарование"), Лил Рел Говери ("Прочь", "Птичий короб") и Ивонн Орджи (сериалы "Белая ворона", "Велма"). Роль отца Кайлы досталась Стиву Бушеми ("Бешеные псы", "Криминальное чтиво", "Большой Лебовски").

Фильм будет доступен на Hulu с 25 августа 2023 года.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияют воздушные тревоги, отключения электроэнергии и комендантский час.

Если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто. Аналогичная система обмена билетов действует в случае отключения электроэнергии.

Марина Григоренко