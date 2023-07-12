В украинский прокат исторический экшн Олеся Санина выйдет 24 августа 2023 года.

Вышел эпический финальный трейлер украинского приключенческо-исторического экшна "Довбуш" от режиссера Олеся Санина ("Мамай", "Поводырь"), который выйдет в прокат ко Дню Независимости Украины 24 августа 2023 года.

События фильма разворачиваются в Карпатах в начале 18 века, когда жестокое правление польской шляхты вынуждает гуцулов бежать в горы. Двое братьев, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опришками. В поисках мести панам за убийство родителей, братья становятся врагами друг другу. Один жаждет денег, другой – справедливости. Гуцулы начинают восстание, которое возглавляет Олекса. Шляхта делает все возможное, чтобы уничтожить Довбуша, но ему удается их перехитрить. С тех пор легенда о карпатском рыцаре распространяется и вдохновляет поколения тех, кто борется за свободу родной земли.

"Я снял картину о том, кто не хотел быть героем, о том, кто не хотел становиться опришком. Он хотел мирной жизни с той, кого любил. Но ему пришлось взять в руки оружие, возглавить восстание, чтобы его мечта осуществилась. Это история о нас: для каждого, я убежден, жизнь изменилась на "до" и "после" в феврале 2022 года. Надеюсь, что на экране каждый увидит историю о себе самом сегодня", – пояснил во время оффлайн-презентации трейлера 11 июля режиссер Олесь Санин.

Кроме того, режиссер рассказал, насколько сложная работа была выполнена во время съемок фильма.

"Для фильма было изготовлено более 200 единиц оружия... У нас были целые курсы пользования оружием для всех персонажей, которые с ним имеют дело... Мне сказали, что все каскадеры, которые в Украине есть, работали на этой картине и по несколько раз... У нас снимались в разных сценах 250 реконструкторов, которые имеют опыт работы с таким оружием, имеют специальный опыт... Все изготавливалось для картины, ничего не существовало до этого. Мы думали, может какие-то костюмы возьмем на Довженко, ничего нет", – рассказал Санин.

Также он рассказал, что во время съемок фильма было немало трюковой работы, а актеры провели много времени за тренировками. Например, исполнитель главной роли Сергей Стрельников два года не выходил из спортзала, ведь ему нужно было освоить весьма сложное карпатское оружие бартку.

При этом Санин рассказал, что уже отснятый до войны материал заканчивали обрабатывать после начала войны 2022 года, постепенно перенеся студию во Львов, где дописывали звук и делали коррекцию цвета.

В то же время режиссер признался, что изначально сценарный хронометраж фильма составлял 2 часа 40 минут, однако по пожеланиям прокатчиков и владельцев кинотеатров ему пришлось сократить его до 2 часов. "Я делаю все для того, чтобы у зрителя не болела задница смотреть на мое творчество", – пошутил Санин, и добавил, что режиссерской версии не будет, ведь на это нужны большие средства.

Кроме того, режиссер исключил возможность съемок продолжения "Довбуша", поскольку многие специалисты, которые работали над фильмом, сейчас защищают Украину на войне или уехали за границу.

Санин констатировал, что, к сожалению, немало людей, которые работали над фильмом еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину, позже погибли на войне, и пообещал увековечить их память во время выпуска фильма. Также он пообещал сделать все, чтобы лента попала и к украинским воинам на передовой, ведь уверен, что поддержка и психологическая разрядка им сейчас очень нужна.

"По сравнению с 2014 годом, в 2022 дух с которым люди пришли в войско, сильнее, больше, массовее. Нам пришлось проснуться. Время идет, война – повод для вдохновляющих историй, но в то же время это очень изнурительная штука, машина смерти. Фильм, который выйдет сейчас, в это время, очень нужен, его должны увидеть как можно больше людей. Актуальность этой истории обострилась. Это, по моему мнению, фильм-мотиватор, который кому-то поможет понять, а кому-то даже поможет сделать первый шаг, кого-то заставит все переоценить. У меня ощущение, что это будет "бомба". Я точно знаю, чего катастрофично, как воздуха не хватает там, где непосредственно льется кровь – это кино пойдет как в сухую землю", – добавил исполнитель роли опришко Стрелка Олег Шульга, ныне офицер ВСУ.

Как ранее сообщал УНИАН, украинский приключенческо-исторический экшн "Довбуш" режиссера Олеся Санина станет фильмом открытия Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ) в этом году. Это будет первый случай в истории, когда это кинособытие откроет именно украинский, а не иностранный фильм.

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