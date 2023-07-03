После премьеры 19 августа на ОМКФ украинский экшн "Довбуш" выйдет в широкий украинский прокат 24 августа.

Украинский приключенческо-исторический экшн "Довбуш" режиссера Олеся Санина станет фильмом открытия нынешнего Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОМКФ, это будет первый случай в истории, когда это кинособытие откроет именно украинский, а не иностранный фильм.

"Сейчас мы видим, что украинское кино поднялось на очень высокий уровень по своему качеству, смыслам и идеям. Поэтому мы очень рады, что в этом году ОМКФ откроет украинский фильм, исторически-приключенческий экшен "Довбуш", который мы все так ждали", – отметила генеральный директор ОМКФ Анна Мачух.

Сюжет фильма "Довбуш" разворачивается в Карпатах в 18 веке. Жестокое правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы. Двое братьев, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опрышками. В поисках мести панам за убийство родителей, братья становятся врагами друг другу. "Один жаждет денег, второй – справедливости. Гуцулы начинают восстание, которое возглавляет Олекса. Шляхта делает все возможное, чтобы уничтожить Довбуша, но он их перехитрил. И разрослась легенда о карпатском рыцаре", – рассказали о сюжете фильма в пресс-службе.

Создатель фильма Олесь Санин – известный украинский кинорежиссер, актер, оператор, продюсер и сценарист. В его режиссерском активе есть как документальные, так и игровые ленты. Больше всего Санин известен по фильмам "Мамай" и "Поводырь", последний в 2015 году выдвигали от Украины в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" на соискание премии "Оскар".

Роль Олексы Довбуша в фильме исполнил Сергей Стрельников ("Бесславные крепостные", "Неверная"). Также в фильме сыграли Алексей Гнатковский (Иван Довбуш), Дарья Плахтий (Маричка), Матеуш Косьцюкевич (Пшелусский), Агата Бузек (Княгиня Яблуновская) и другие.

По словам продюсера фильма "Довбуш" Максима Асадчего, съемки ленты начали 19 августа 2018 года. Сейчас, через пять лет, ее впервые покажут украинскому зрителю – после премьеры 19 августа на ОМКФ лента выйдет в широкий украинский прокат 24 августа 2023 года.

Отметим, 14-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) состоится 19-26 августа 2023 года в нескольких городах. В частности, показы конкурсных программ и индустриальные мероприятия запланированы в Черновцах (культурно-художественный центр им. Ивана Миколайчука), а показы ретроспективных и специальных программ – в Одессе (кинотеатр Multiplex). По словам гендиректора ОМКФ Анны Мачух, смена локации связана с войной.

Напомним, 13-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) должен был состояться в Одессе 23-30 июля 2022 года. Однако из-за полномасштабного вторжения РФ ОМКФ не смогли провести в Украине, и он проходил на нескольких локациях мира. В частности, Национальный конкурс состоялся в рамках Варшавского международного кинофестиваля, где жюри признало лучшим украинским полнометражным фильмом ленту Максима Наконечного "Видение бабочки". Лучшим документальным фильмом назвали картину "Терриконы" Тараса Томенко.

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