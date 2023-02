"Человек-муравей 3", "Аферисты" и израильское кино: что посмотреть на выходных

На этой неделе в украинский прокат выйдет очередной супергеройский фильм из киновселенной Marvel "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Также на "больших экранах" можно будет посмотреть фильм ужасов "Демоническое проклятие Абизу" и детектив "Империя в огне". Кроме того, в Киеве пройдет фестиваль "Неделя израильского кино. Кино несокрушимости". Онлайн, тем временем, выйдет психологический триллер "Аферисты" с Джулианн Мур и научно-фантастический фильм ужасов "Бесконечный бассейн" от Брэндона Кроненберга.. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Человек-муравей и Оса: Квантоманія

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (США, 2023, приключения/фантастика/экшн)

Супергеройский фильм "Человек-муравей и Оса: Квантомания" официально начнет пятую фазу кинематографической вселенной Marvel и наконец ближе познакомит публику с главным суперзлодеем "Саги Мультивселенной" Кангом Завоевателем, которого впервые представили в сериале "Локи" летом 2021 года. Его роль исполняет американский актер Джонатан Мейджорс ("Страна Лавкрафта", "Пятеро одной крови", "Крид III").

По сюжету фильма, партнеры-супергерои Скотт Ленг / Человек-Муравей (Пол Радд) и Хоуп Ван Дайн / Оса (Эванджелин Лилли) вместе с родителями Хоуп, Хэнком Пимом (Майкл Дуглас) и Джанет Ван Дайн (Мишель Пфайффер) из-за ошибки дочери Ленга Кэсси (Кэтрин Ньютон) попадут в полное чудес Квантовое измерение. Однако здесь их ждет встреча с Кангом Завоевателем. Ради достижения своих злодейских целей он решит использовать Лэнга, пытаясь склонить его на свою сторону предложением провести с дочерью то время, которое он в свое время потерял. В случае отказа суперзлодей угрожает уничтожить все, что является важным для Лэнга.

Режиссером фильма выступил Пейтон Рид, который поставил фильмы "Человек-муравей" (2015) и "Человек-муравей и Оса" (2018). Также на его счету два эпизода второго сезона сериала "Мандалорец" (2020), спортивная комедия "Добейся успеха" (2001) с Кирстен Данст и романтическая комедия "Всегда говори "Да" (2008) с Джимом Керри.

Чтобы быть подготовленными к просмотру третьей части приключений Человека-муравья, советуем вам просмотреть первые две части и сериал "Локи" (хотя бы последнюю серию).

Также напомним, что традиционно каждый фильм Marvel имеет сцену после титров. "Человек-муравей и Оса: Квантомания" не является исключением – здесь сразу две дополнительные сцены, поэтому советуем дождаться.

Демоническое проклятие Абизу

The Offering (США, Великобритания, Болгария, 2022, ужасы)

В центре сюжета этого фильма – молодая супружеская пара, которая с нетерпением ждет ребенка. Однако на них положил глаз демон Абизу, жертвами которого, согласно иудейской мифологии, являются беременные женщины и младенцы. Помочь им может только община, которая ведет давнюю борьбу с этим порождением зла.

Главные роли в фильме исполнили Эмили Вайсман ("Винчестер", "Идеальный круг") и Ник Блад ("Агенты Щ.И.Т.", "Эйфория"). Режиссером фильма выступил британец Оливер Парк, для которого это первая масштабная работа.

Сейчас фильм имеет на IMDb посредственную оценку 5,2 балла из 10 на основе 1,5 тысячи отзывов. Между тем, на Rotten Tomatoes критики дали ему 79% одобрения, а зрители – 55%. На Metacritic кинообозреватели оценили его в 60 баллов ("средние или смешанные отзывы"), а широкая аудитория – в 6,2 балла ("в целом положительные отзывы").

Империя в огне

Couleurs de l'incendie (Франция, Бельгия, 2022, детектив/драма/история)

Фильм является адаптацией одноименного романа 2018 года французского писателя Пьера Леметра, который является продолжением его же романа "До свидания там, наверху" из трилогии "Зеркало наших печалей".

События фильма происходят в конце 1920-х годов. Главная героиня Мадлен Перикур наследует финансовую империю своего отца, однако коварные враги пытаются забрать у нее все. Заговоры, коррупция, предательство – только бы довести ее до краха и оставить без копейки. Но Мадлен не намерена сдаваться, и начинает смертельно опасную игру с шантажом, провокациями и торговлей секретными технологиями. На этом пути у нее только один союзник – частный детектив, которого она наняла, чтобы отомстить.

Главные роли в фильме исполнили Леа Дрюкер ("Опека", "Это жизнь") и Кловис Корнийяк ("Астерикс на Олимпийских играх", "Полтергей"). Он же выступил режиссером фильма.

Премьера фильма состоялась в конце 2022 года. Сейчас на IMDb у него оценка 6,9 баллов из 10 на основе 300 отзывов.

Неделя израильского кино. Кино несокрушимости

(Израиль, 2018-2022, фестивальное)

С 16 по 19 февраля в киевском кинотеатре "Жовтень" пройдет фестиваль "Неделя израильского кино" под лозунгом "Кино несокрушимости". На фестивале покажут четыре знаковые израильские фильма, признанные на родине и за ее пределами.

В частности, событие откроет эпическая военная драма "Образ победы" (Tmunat Hanitzahon, 2021), основанная на реальных событиях времен Войны за Независимость Израиля. Сюжет картины разворачивается вокруг рейда вооруженных формирований Египта на еврейскую коммуну Ницаним. В 2021 году ленту отметили премиями Израильской киноакадемии за лучшие операторскую работу и грим. Кстати, "Образ победы" стал самым дорогим израильским фильмом за всю историю.

Трогательная драма "Доброе утро, сын" (Good Morning Son, 2018) мастерски отражает, с какими испытаниями сталкиваются семьи военных в Израиле и во всем мире. В центре сюжета – тяжело раненый солдат, а также его семья, друзья и врачи, которые борются за жизнь юноши. Картину показывали в рамках национальной конкурсной программы Международного кинофестиваля в Хайфе 2018 года.

Есть в подборке и комедия – копродукция Израиля и Франции "Парижский бутик" (Paris Boutique, 2022). Лента рассказывает о приключениях и внезапной дружбе в Иерусалиме двух женщин – юристки в командировке и водительницы такси, которая встретила ее в аэропорту. В 2020 году фильм получил шесть номинаций на премию Израильской киноакадемии.

Драма совместного производства Израиля и Италии "А вот и мы!" (Here We Are, 2020) расскажет о мужчине, который посвятил свою жизнь воспитанию сына с аутизмом. Когда парень становится взрослым, он должен перебраться в специализированное учреждение, но неготовый к разлуке отец организует побег. В 2020 году ленту отобрали в официальную программу Каннского фестиваля, а на родине она получила премии Израильской киноакадемии за лучшие режиссуру, сценарий, работу актеров первого и второго планов.

Все показы будут проходить на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Аферисты

Sharper (США, 2023, психологический триллер/драма)

17 февраля Apple TV+ выпустит остросюжетный фильм, также известный под адаптированными названиями "аферисты" и "более острый", который расскажет о молодом мужчине, разработавшем план мести своей семье миллиардеров за то, что они в свое время оттолкнули его. Для этой цели он привлекает других богачей, которые смогут получить свои выгоды после реализации плана.

Главные роли в фильме исполнили Себастиан Стэн ("Первый мститель", "Сокол и Зимний солдат", "Я, Тоня", "Пэм и Томми") и Джулианн Мур ("Большой Лебовски", "Ганнибал", "Часы", "Кингсман: Золотое кольцо").

Режиссером фильма выступил Бенджамин Карон, который в основном отметился работой на телевидении. В частности, в разное время он работал над сериалами "Скинс", "Валландер", "Корона", "Шерлок" и "Андор".

Фильм вышел в ограниченный прокат в США за неделю до мирового релиза онлайн и получил смешанные отзывы. Так, сейчас он имеет на IMDb оценку 7 баллов из 10 на основе 70 отзывов. Между тем, на Rotten Tomatoes критики дали ему 60% одобрения, а зрители – 89%. На Metacritic кинообозреватели оценили его в 64 балла ("в целом положительные отзывы").

Бесконечный бассейн

Infinity Pool (Канада, Франция, Венгрия, 2023, научная фантастика/боди-хоррор)

В центре сюжета фильма – богатая парочка Джеймс и Эм Фостеры, которые приезжают насладиться пляжным отдыхом на роскошном курорте. Впрочем, очень скоро в сопровождении соблазнительной и таинственной женщины Габи они попадают за пределы курорта и оказываются в культуре, наполненной насилием, гедонизмом и невыразимым ужасом. Трагический случай заставляет их столкнуться с политикой нулевой терпимости к преступлениям, где нарушителей ждут ужасные наказания.

Главные роли в фильме исполнили Александр Скарсгард ("Настоящая кровь", "Меланхолия", "Годзилла против Конга", "Варяг"), Клеопатра Коулмен ("Последний человек на Земле", "В тени Луны") и Миа Гот ("Суспирия", "Перл", Х).

Режиссером фильма выступил Брендон Кроненберг – сын легендарного канадского хоррор-режиссера Дэвида Кроненберга. Сам Брэндон также работает в жанре ужасов, в первую очередь в категории боди-хоррор ("Антивирус", "В чужой шкуре").

Мировая премьера фильма состоялась в конце января 2023 года на фестивале независимого кино "Санденс", а затем он вышел в американский прокат. Посмотреть фильм онлайн "по требованию" можно с 14 февраля.

Пока на IMDb фильм имеет оценку 6,6 баллов из 10 на основе свыше 5 тысяч отзывов. Тем временем на Rotten Tomatoes критики дали ему 86% одобрения, а зрители – 51%. На Metacritic кинообозреватели оценили его в 72 балла ("в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 4,2 балла ("смешанные или средние возгласы").

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияет комендантский час, воздушные тревоги и отключение электроэнергии.

Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто.

Что касается отключения электроэнергии, то во многих кинотеатрах уже есть генераторы, поэтому фильмы показывают и во время отключения света. Если же в кинотеатре нет генератора и сеанс отменяют, тогда действует аналогичная система обмена билетов, как в случае с воздушными тревогами.

