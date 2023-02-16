Традиционно для большинства фильмов киновселенной Marvel новый "Человек-муравей" имеет две сцены после титров.

16 февраля 2023 года в украинский прокат вышел супергеройский фильм "Человек-муравей и Оса: Квантомания" (Ant-Man and the Wasp: Quantumania), который официально начал пятую фазу кинематографической вселенной Marvel и ближе познакомил публику с главным суперзлодеем "Саги Мультивселенной" Кангом Завоевателем.

Традиционно для большинства фильмов киновселенной Marvel он имеет две сцены после титров. Рассказываем немного о них.

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Итак, новый фильм о Человеке-муравье фактически посвящен персонажу Кангу Завоевателю, которого впервые представили в сериале "Локи" летом 2021 года. Его роль исполняет американский актер Джонатан Мейджорс ("Страна Лавкрафта", "Пятеро одной крови", "Крид III"). Именно он будет главным злодеем киновселенной в течение нескольких ближайших лет.

И именно этому персонажу посвящены обе сцены после титров фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". В частности, в первой сцене зрителям показывают совещание огромного количества вариаций Канга, которые собрались, чтобы решить, что в дальнейшем делать с Завоевателем. Один из них является скруллом, что, вероятно, является отсылкой к сериалу "Тайное вторжение", который выйдет весной 2023 года.

Во второй сцене, тем временем, идет отсылка к 2 сезону "Локи", где персонажи Локи (Том Хиддлстон) и Мебиус М. Мебиус (Оуэн Уилсон) путешествуют во времени, чтобы отыскать одну из вариаций Канга. Напомним, новый сезон сериала выйдет уже летом 2023 года.

Канг Завоеватель в киновселенной Marvel

Канг Завоеватель, впервые представленный в оригинальных комиксах Marvel в 1964 году, считается одним из главных суперзлодеев вселенной. Чаще всего ему противостояли Мстители, Человек-паук, Лунный рыцарь и Фантастическая четверка. Именно последние в комиксах сумели остановить Канга.

Настоящее имя персонажа – Натаниэль Ричардс. Он является ученым из 31 века, который отыскал действующую машину времени, созданную Виктором фон Думом, и начал перемещаться по эпохам. Он совершал набеги на разные цивилизации, а потом возвращался в свое время, оставаясь совершенно неуловимым.

Канг не обладает никакими сверхчеловеческими способностями, но имеет гениальный интеллект и носит высокотехнологичную броню, которая делает его фактически всемогущим и неуязвимым.

В киновселенноц Marvel Канг впервые был представлен в первом сезоне телесериала "Локи" как "Тот, кто остается "– ученый из 31 века, создавший "Управление временными изменениями", чтобы предотвратить Мультивселенную войну между вариациями себя самого.

О других киноновинках недели читайте в нашем отдельном материале. Обзор "Человека-муравья 3" будет немного позже.

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