"Супер Майк 3", романтические комедии и победитель Берлинале: что посмотреть на выходных

На этой неделе, накануне Дня влюбленных, что в кинотеатрах, что онлайн выйдут немало романтических комедий – "При чем тут любовь?", "К тебе или ко мне", "Кто-то кого я знала" и "Полночь". Также в кинотеатрах можно будет посмотреть комедийную драму Стивена Содерберга "Супер Майк: Последний танец" с Ченнингом Татумом и Сальмой Хайек, фильм-победитель Берлинале-2022 "Алькаррас", ретроспективу "Титаника" и еще несколько новинок. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Супер Майк: Последний танец

Magic Mike's Last Dance (США, 2023, комедия/драма)

Фильм станет третьей частью кинофраншизы "Супер Майк" о Майке Лейне, который раньше зарабатывал на жизнь мужским стриптизом для женщин. В новой части он выйдет на сцену после длительного перерыва, оставшись без копейки после того, как его деловая сделка провалилась. Он вынужден подрабатывать барменом во Флориде, пока не знакомится с богатой светской львицей. Она соблазняет его предложением, от которого Майк не может отказаться, и вместе они отправляются в Лондон работать над новым спектаклем. Когда Майк осознает, что на уме у его спутницы, перед ним и его командой танцоров встает вопрос: смогут ли они справиться в одиночку?

Как и в предыдущих двух частях, главную роль исполнил Ченнинг Татум ("Шаг вперед", "Удача Логана", "Персонаж"). Главная женская роль досталась Сальме Хайек ("Фрида", "Отчаянный", "Дом Гуччи", "Телохранитель жены киллера"). Вернутся ли во франшизу другие персонажи из предыдущих частей, пока держится в тайне.

В режиссерское кресло франшизы, тем временем, вернулся Стивен Содерберг ("Эрин Брокович", "Трилогия Оушена", "Удача Логана"), снявший первую часть, частично вдохновившись биографией Татума, который в 19 лет подрабатывал стриптизером. Вторую часть, которая была менее успешной, снял другой режиссер.

При чем тут любовь?

What's Love Got to Do with It? (Великобритания, 2022, комедия/романтика)

В центре сюжета этой романтической комедии – молодая режиссер-документалистка Зои и ее друг детства успешный хирург Казим, которые в огромном Лондоне пытаются отыскать свою половинку на всю жизнь. В конце концов, когда Казим выбирает путь своих родителей – "брак по договоренности", шокированная таким поступком Зои решает снять об этом фильм.

Главные роли в фильме исполнили Лили Джеймс ("Малыш на драйве", "Золушка", "Мамма Миа! 2", "Пэм и Томми") и Шазад Латиф ("Пассажир", "Фиктивный агент", "Звездный Путь: Дискавери"). Также одного из персонажей сыграла лауреатка премии "Оскар" Эмма Томпсон ("Круэлла", "Счастливого Рождества", "Люди в черном: Интернэшнл", "Реальная любовь").

Режиссером фильма выступил Шекхар Капур, наиболее известный по дилогии "Елизавета" (1998) и "Золотой век" (2007) с Кейт Бланшетт в главной роли. За первый фильм он был номинирован на "Оскар" в категории лучший режиссер.

Премьера фильма состоялась на международном кинофестивале в Торонто еще в сентябре 2022 года, однако до широкого проката он добрался только сейчас. Сейчас на IMDb фильм имеет оценку 6,6 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 65% одобрения от критиков, а на Metacritic – 63 балла от кинообозревателей, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Подробнее о фильме читайте в отдельном обзоре УНИАН.

Алькаррас

Alcarràs (Италия, 2022, приключения/драма)

Фильм-победитель Берлинского кинофестиваля 2022 года рассказывает историю семьи фермеров, которая вот уже несколько поколений выращивает персики в небольшом каталонском поселке Алькаррас. Однако этот урожай может стать последним – новый землевладелец хочет уничтожить сад и разместить на его месте солнечную электростанцию. Семье грозит выселение и потеря гораздо большего, чем их дом.

"Алькаррас" – второй полнометражный фильм испанского режиссера Карлы Симон ("Лето 1993"). Сценарий, который она написала в соавторстве с Арнау Виларо, высоко оценило издание Rolling Stone, назвав его "умным и деликатно вылепленным".

В картину почти не вовлечены профессиональные актеры: каст составили настоящие жители региона вокруг Алькарраса. Исключением стала сестра режиссера Берта Пипо, исполнившая роль сестры из Барселоны.

В Испании "Алькаррас" стал одним из главных фильмов года. Его выдвинули на соискание премии "Оскар" в категории "Лучший международный фильм", хотя в финальный список номинантов он и не попал, а мэтр испанского кинематографа Педро Альмодовар назвал "Алькаррас" шедевром.

На данный момент рейтинг фильма на IMDb составляет 7,1 балл из 10, а на платформе Rotten Tomatoes "Алькаррас" имеет 91% одобрения от критиков и 69% от широкой аудитории. На сайте Metacritic картина набрала 85 баллов с пометкой Must See, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Параллельные миры Джулии

Le tourbillon de la vie (Франция, 2023, мелодрама/драма)

Главная героиня фильма Джулия получила невероятную возможность – заглянуть в различные сценарии, чтобы отыскать те события в ее жизни, которые привели к глобальным изменениям. Здесь и любовь, и карьера, и материнство, и много других моментов, на дальнейшее развитие которых могла повлиять любая мелочь.

Главную роль в фильме исполнила Лу де Лааж, которую в свое время признали "Самой многообещающей актрисой" Франции. На ее счету такие фильмы, как "Жапплу", "Я дышу" и "Черный ящик". Главную мужскую роль в ленте сыграл Рафаэль Персонас ("Набережная Орсе", "Дело СК1").

Режиссером фильма выступил сценарист Оливье Трейнье ("Андхадхун", "Настройщик фортепиано"), для которого "Параллельные миры Джулии" стали дебютной полнометражной режиссерской работой.

Премьера фильма состоялась в конце 2022 года. Сейчас на IMDb его оценка составляет 7,1 балл из 10.

Свинка Элвис

Elvis the Pig (США, 2022, семейный)

В центре сюжета этого фильма для юной аудитории – молодая девушка, которая узнает, что ее любимого домашнего поросенка Элвиса придется продать местному фермеру, чтобы спасти семейную ферму. Вся семья девушки объединяется, чтобы спасти Элвиса, из которого фермер хочет приготовить праздничный ужин, и вернуть свою ферму, параллельно доказав, что любовь стоит больше, чем деньги.

Титаник

Titanic (США, 1997, мелодрама/драма/история)

В честь 25-летия выхода одного из самых успешных фильмов в истории – мелодрамы "Титаник" Джеймса Камерона – украинские киноманы смогут посмотреть на большом экране его отреставрированную версию в формате 4К 3D.

Напомним, лента рассказывает о молодых влюбленных Джеке и Роуз из разных социальных классов, которые находят друг друга в первом и последнем плавании печально известного "Титаника". Главные роли в фильме исполнили Леонардо Дикаприо и Кейт Уинслет, которые после премьеры в миг превратились из перспективных новичков на топ-звезд мирового уровня.

В 1998 году "Титаник" был выдвинут на премию "Оскар" в 14 номинациях, из которых он одержал победу в 11, в том числе как лучший фильм и лучший режиссер. Также он является одним из самых кассовых фильмов в истории с общими сборами 2,2 миллиарда долларов. Интерес к фильму постоянно подогревается, а ученые, тем временем, проводят многочисленные исследования, мог ли Джек выжить.

К тебе или ко мне

Your Place or Mine (США, 2023, комедия/романтика)

10 февраля американские стриминговые сервисы начнут парад романтических комедии ко Дню влюбленных. Так, Netflix выпустит фильм о паре старых друзей, живущих в разных городах – Нью-Йорке и Лос-Анжелесе. Они решают на неделю поменяться домами: Питер будет ухаживать за сыном Дебби, пока она осуществляет свою мечту.

Главные роли в фильме исполнили кумиры молодежи нулевых Риз Уизерспун ("Блондинка в законе", "Жестокие игры", "Между небом и землей") и Эштон Кутчер ("Где моя тачка, чувак?", "Дочь моего босса", "Бабник").

Режиссером фильма выступила Алин Брош Маккенна, которая в свое время написала сценарии к фильмам "Дьявол носит Prada" и "Законы привлекательности".

Кто-то кого я знала

Somebody I Used To Know (США, 2023, комедия/романтика)

Тем временем Prime Video выпустит фильм о трудоголике Элли, которая во время поездки в родной город встречает своего бывшего парня Шона, что заставляет ее сомневаться в своем жизненном выборе. Это чувство обостряется, когда она встречает младшую женщину Кэссиди, которая напоминает ей человека, которым она была раньше.

Главные роли в фильме исполнили Элисон Бри (сериалы "Безумцы", "Сообщество", "Блеск"), Джей Эллис ("Смертельный лабиринт", "Топ Ган: Мэверик") и Кирси Клемонс ("Наркотик", "Антебеллум", "Лига справедливости Зака Снайдера").

Режиссером фильма выступил актер Дэйв Франко ("Мачо и ботан", "Иллюзия обмана", "Дневная смена"), младший брат актера Джеймса Франко и муж исполнительницы главной роли Элисон Бри. Кстати, Бри и Франко вместе еще и написали сценарий к фильму. Это уже его вторая полнометражная режиссерская работа после фильма ужасов "Под наблюдением" 2020 года, скорее положительно воспринятого критиками.

В полночь

At Midnight (США, 2023, комедия/романтика)

В то же время Paramount+ выпустит романтическую комедию о менеджере мексиканского отеля Алехандро и американской кинозвезде Софи, которая приезжает туда на съемки нового супергеройского фильма. Когда Софи ловит своего парня и партнера по фильму на измене, судьба сводит ее с Алехандро. Несмотря на кардинально разные жизни, Алехандро и Софи начинают тайно встречаться в полночь.

Главные роли в фильме исполнили мексиканский актер и певец Диего Бонета ("Милые обманщицы", "Королевы крика", "Любовь, свадьбы и другие катастрофы"), Моника Барбаро ("Топ Ган: Мэверик", "Правосудие Чикаго") и Андерс Холм ("Изобретая Анну", "Интервью", "Врожденный порок"). Также одну из ролей исполнила комик и режиссер Уитни Каммингс, которая в свое время сняла популярный сериал "Две девицы на мели".

Режиссером фильма выступил Джона Файнголд, который до этого снял ромком "Свидание в Нью-Йорке".

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияет комендантский час, воздушные тревоги и отключение электроэнергии.

Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто.

Что касается отключения электроэнергии, то в некоторых кинотеатрах уже есть генераторы, поэтому фильмы показывают и во время отключения света. Если же в кинотеатре нет генератора и сеанс отменяют, тогда действует аналогичная система обмена билетов, как в случае с воздушными тревогами.

Марина Григоренко