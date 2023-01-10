В украинский прокат фильм "Человек-Муравей и Оса: Квантомания" должен выйти 16 февраля 2023 года.

Кинокомпания Marvel Studios представила новый трейлер супергеройского фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания" (Ant-Man and the Wasp: Quantumania), где больше внимания уделили суперзлодею Кангу Завоевателю, который должен стать основным антогонистом в двух последующих фазах КВМ.

Отметим, фильм "Человек-Муравей и Оса: Квантомания", который должен выйти в украинский прокат 16 февраля 2023 года, официально начнет пятую фазу кинематографической вселенной Marvel.

По сюжету нового фильма, партнеры-супергерои Скотт Лэнг / Человек-Муравей (Пол Радд) и Хоуп Ван Дайн / Оса (Эванджелин Лилли) вместе с родителями Хоуп, Хенком Пимом (Майкл Дуглас) и Джанет Ван Дайн (Мишель Пфайффер) из-за ошибки дочери Лэнга Кэсси (Кэтрин Ньютон) попадают в полное чудес Квантовое измерение. Однако здесь же их ждет встреча с суперзлодеем Кангом Завоевателем.

Судя по новому трейлеру, Канг ради достижения своих злодейских целей решит использовать Лэнга, пытаясь склонить его на свою сторону предложением провести с дочерью то время, которое он в свое время потерял. В случае отказа суперзлодей угрожает уничтожить все, что является важным для Лэнга.

Канг Завоеватель в киновселенной Marvel

Канг Завоеватель считается одним из главных суперзлодеев в оригинальных комиксах Marvel, где он дебютировал в 1964 году. Чаще всего ему противостояли Мстители, Человек-паук, Лунный рыцарь и Фантастическая четверка. Именно последние в комиксах сумели остановить Канга. При этом к комиксах его союзником был главный враг "четверки" Доктор Дум.

Оригинальное имя персонажа – Натаниэль Ричардс, который родился в 31 веке, очень интересовался историей и путешествиями во времени. После того, как он отыскал на заброшенной фабрике действующую машину времени, созданную Виктором фон Думом, ученый начал перемещаться по эпохам. Он совершал набеги на различные цивилизации, а затем возвращался обратно в 31 век, оставаясь совершенно неуловимым.

Канг не обладает никакими сверхчеловеческими способностями, но у него гениальный интеллект и он является экспертом по истории, физике, инженерии и технике. В то же время Канг носит высокотехнологичную броню, которая повышает его мощь, может проецировать энергетические лучи, голограммы и силовые поля, позволяет дышать в открытом космосе, а также контролирует технологии прошлых веков. Также он владеет космическим кораблем, что позволяет ему путешествовать во времени.

В киновселенной Marvel Канг Завоеватель впервые был представлен в первом сезоне телесериала "Локи", который вышел летом 2021 года, а его роль исполнил американский актер Джонатан Мейджорс ("Страна Лавкрафта", "Пятеро одной крови", "Крид III"). В сериале он был первоначально представлен как "Тот, кто остается "– ученый из 31 века, создавший "Управление временными изменениями", чтобы предотвратить Мультивселенную войну между злыми вариантами себя.

Уже известно, что также персонаж появится у фильма "Мстители: Династия Канга", выход которого запланирован на 2025 год. Этот фильм должен стать предпоследним в шестой фазе КВМ.

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