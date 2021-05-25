Вспоминаем самые яркие роли харизматичного ирландца з огромными голубыми глазами, который сумел успешно совмещать роли в независимом кино и в голливудских блокбастерах.

25 мая ирландскому актеру Киллиану Мерфи, известному широкой аудитории в первую очередь по хитовому криминальному драматическому сериалу "Острые козырьки" (Peaky Blinders), исполняется 45 лет.

Читайте такжеГангстерский сериал "Острые козырьки": создатель шоу сделал важное заявлениеПо этому случаю вспоминаем самые яркие роли харизматичного ирландца з огромными голубыми глазами, который сумел успешно совмещать роли в независимом кино и в голливудских блокбастерах.

"Дискосвиньи" / Disco Pigs (Ирландия, 2001)

Первые пробы на актерском поприще Киллиан Мерфи делал еще в 1997 году, однако серьезно о нем как о молодом перспективном актере заговорили в 2001 году после выхода драмы "Дискосвиньи" о двух подростках с нездорово неразлучными отношениями. Фильм снят на основе одноименной театральной пьесы, главную роль в которой также исполнил Мерфи.

"28 дней спустя" / 28 Days Later (Великобритания, 2002)

Через год вышел еще один знаковый фильм для Киллиана Мерфи - фильм ужасов о зомби-апокалипсисе "28 дней спустя" от режиссера Дэнни Бойла. В нем актер исполнил роль парня, который вышел из комы и обнаружил, что за время его нахождения в больнице на свободу вырвался "вирус ярости", превращающий людей в зомби и опустошивший улицы Лондона.

После этой роли в карьере Мерфи последовало сразу несколько второстепенных ролей в громких голливудских проектах - "Девушка с жемчужной сережкой", "Холодная гора", "Бэтмен: Начало", а также главная роль в триллере "Ночной рейс", где его партнершей по съемочной площадке стала Рэйчел Макадамс.

"Завтрак на Плутоне" / Breakfast on Pluto (Ирландия, Великобритания, 2005)

Следующей знаковой работой в карьере Мерфи стала комедийная драма от режиссера Нила Джордона "Завтрак на Плутоне", рассказывающая историю молодого трансвестита / незаконнорожденного сына священника, живущего в раздираемой протестами и террактами Ирландии 70-х годов. Фильм получил положительные отзывы критиков и множество наград и номинаций европейских кинофестивалей, в том числе отметивших актерскую игру Мерфи.

"Пекло" / Sunshine (Великобритания, 2007)

В 2007 году Киллиан Мерфи вновь поработал с Дэнни Бойлом - на этот раз в рамках зрелищного научно-фантастического триллера "Пекло". На этот раз актер исполнил роль талантливого физика, который вместе с группой ученых отправляется в космическое путешествие, цель которого - разжечь угасающее Солнце, тем самым спасая жизнь на Земле. Компанию на съемочной площадке актеру составили Роуз Бирн, Крис Эванс, Марк Стронг и другие.

"Начало" / Inception (США, Великобритания, 2010)

В общей сложности Килиан Мерфи сыграл в пяти фильмах Кристофера Нолана (трилогия "Темный рыцарь" 2005, 2008 и 2012 годов и военная драма "Дюнкерк" 2017 года). Однако особенно на этом фоне выделяется зрелищный научно-фантастический триллер "Начало" со звездным актерским составом, где помимо Мерфи сыграла настоящая элита Голливуда - Леонардо Ди Каприо, Эллен Пейдж, Джозеф Гордон-Левитт, Марион Котийяр, Том Харди, Майкл Кейн и другие. Фильм получил преимущественно положительные отзывы критиков, целый ряд престижных наград и номинаций, включая "Оскар", и закрепил топ-статус за его режиссером и актерским составом.

"Острые козырьки" / Peaky Blinders (Великобритания, 2013-)

Несмотря на явное признание актерского таланта Мерфи, актер по-прежнему получал главные роли в независимом кино, а в крупных проектах - преимущественно второстепенные или же роли антогонистов. По-настоящему звездный час для Мерфи настал в 2013 году, когда на экраны вышел британский криминальный сериал "Острые козырьки", окунающий зрителей в мир преступных кланов первой половины 20 века. В этом сериале актер исполнил главную роль - лидера банды "Острые козырьки" Томаса Шелби. Сериал получил большую популярность среди аудитории и благосклонность критиков, в итоге растянувшись на несколько сезонов - последний шестой должен выйти в 2021-2022 году.

Впрочем, даже параллельно с работой над сериалом "Острые козырьки" Киллиан Мерфи успевал находить время для работы в большом кино. Среди последних его проектов - шпионский экшн-триллер "Анна" / Anna (Франция, 2019) и фильм ужасов "Тихое место 2" / A Quiet Place: Part II (США, 2020). Выход последнего должен состояться аж летом 2021 года из-за существенного переноса в связи с пандемией коронавируса.

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Автор: Марина Григоренко