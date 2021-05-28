"Друзья" возвращаются, или предаться воспоминаниям: чем цепляет спецвыпуск культового сериала

Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэттью Перри и Мэтт Леблан вспомнили лучшие моменты сериала и рассказали, как съемки в "Друзьях" повлияли на их жизнь.

Этого ждали фанаты сериала «Друзья» во всем мире: 27 мая вышел специальный выпуск ситкома, в котором появились все актеры – Дженнифер Энистон (играла Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэттью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс). Звезды воссоединились на съемочной площадке спустя целых 17 лет.

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Звезды предстают в точно воссозданных декорациях сериала и вспоминают самые забавные моменты во время съемок. Порой они перечитывают сценарий и комментируют его, заставляя нас, зрителей, смеяться от души. Кстати, о смехе: ведущий Джеймс Корден спросил, у кого же он был самым громким, и все указали сразу на Фиби. Но не угадали, тут появилась Дженис (Мэги Уиллер) – ее смех да и сам голос раздражал едва ли не всех зрителей.

Наиболее неприятным воспоминанием со съемок актеры назвали эпизоды с капуцином Марселем: тот вечно портил дубли и не слезал с плеча Дэвида Швиммера и пытался поделиться с ним живыми личинками.

Также в спецвыпуске вспомнили самые яркие образы, в которых «друзья» появлялись на экране: розовое платье подружки невесты Рейчел, костюм броненосца, а в кожаных брюках Росса красовалась Синди Кроуфорд. И, конечно же, Мэтт Леблан повторил образ Джоуи с использованием абсолютно всей одежды Чендлера.

Как изменились актеры сериала "Друзья"

Несомненно, главная «зажигалка» ситкома – Мэтт Леблан (Джоуи) – и в реюнионе не подвел: он постоянно шутил, он смеялся не только над другими актерами, но высмеивал себя. В частности, он шутил насчет веса - актер заметно поправился.

Почти не изменились Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер и Лиза Кудроу, звезды находятся в прекрасной форме. Невооруженным глазом видно, что Кортни Кокс прибегла к пластике лица или же «уколам красоты». А Мэтью Перри, о депрессии и алкозависимости которого писали СМИ, изменился не к лучшему.

Настоящая любовная история между "друзьями" Россом и Рейчел

Дэвид Швиммер признался, что на съемках первого сезона был влюблен в Дженнифер Энистон, и это чувство было взаимным.

«... И мы были, как два корабля, проплывающие мимо в море - из-за того, что один из нас постоянно находился в отношениях с кем-то другим. И поэтому мы никогда не пересекли эту черту", - пояснил Швиммер.

«Я помню, что однажды сказала Дэвиду: "Будет такой облом, если впервые, когда мы с тобой по-настоящему поцелуемся, покажут по национальному телевидению". Конечно, первый раз мы поцеловались в том кафе. Поэтому мы просто направили всю нашу страсть и любовь друг к другу на Росса и Рейчел», - вспомнила Энистон.

Фанаты и звезды о сериале "Друзья"

Для многих зрителей ситком стал своеобразным бегством от тяжелой реальности, мы взрослели вместе с актерами сериала, влюблялись, женились, находили и теряли друзей. Об этом фанаты рассказали в спецэпизоде, так, кое-кто осмелился признаться в любви благодаря «Друзьям», кто-то - найти близких по духу людей.

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Появились в специальном выпуске и звездные поклонники сериала: Дэвид Бекхэм сравнил себя с Моникой из-за чрезмерной любви к чистоте, Леди Гага спела вместе с Лизой Кудроу «Драного кота», Кит Харрингтон сказал, что он кто-то из Геллеров, Риз Уизерспун объяснила, почему фанатеет от «Друзей».

Будет ли продолжение сериала "Друзья"?

Этот вопрос интересовал всех едва ли не больше всего. Лиза Кудроу сказала: "Мне очень жаль, но нет. Я слышала, как Марта и Дэвид (шоураннеры, - УНИАН) сказали, что шоу закончилось на хорошей ноте, у всех хорошая жизнь, и теперь придется менять все, чтобы находить новые истории. Я этого не хочу".

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