Вкуснейший мясной пирог: как приготовить аппетитную выпечку

Пирог на кефире с мясной начинкой получается очень сочным и с хрустящей корочкой.

Мясной пирог любят и взрослые, и дети, ведь он всегда получается невероятно вкусным и очень сытным!

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Пирог может быть закрытый или открытый, от этого и зависит рецепт приготовления теста для него. Обычно мясное наполнение для пирога – это обжаренный фарш. Однако начинка станет еще вкуснее, если добавить в нее овощи.

Замешанное на кефире тесто получается пышным и нежным, отлично сочетается с мясной начинкой. Пирог получается просто бесподобный – вкусный, сочный, сытный, с хрустящей корочкой.

Закрытый мясной пирог на кефире

Для теста

Мука - 2-2,5 ст.

Кефир - 1 ст.

Растительное масло - 2 ст.л.

Соль - 0,5 ч.л;

Яйцо - 1 шт.

Сода - щепотка

Кунжут - для посыпки

Для начинки

Свинина - 400 г

Лук - 2 шт.

Чеснок - 1 зубчик

Зелень - 3 ст.л.

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу;

Сливки или молоко - 4 ст.л.

Яйцо слегка размешать с солью. Добавить кефир, соду, растительное масло и хорошо размешать. Затем нужно подсыпать муку, сколько тесто возьмет. Тесто должно быть достаточно мягким, слегка липким, но отставать от рук. Вымесить его на столе и оставить под полотенцем на 20 минут "отдохнуть".

Готовим начинку. Мясо измельчить вместе с зубчиком чеснока и половинкой лука.

Остальной лук порезать тонкой соломкой, зелень измельчить и добавить в фарш. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить сливки или молоко для сочности фарша. Чем больше лука в начинке, тем пирог получится сочнее.

Тесто раскатать на столе одной большой лепешкой. Его толщина должна быть не менее 8 мм.

Выложить в центр всю начинку. Собрать края к середине и защипать, не оставляя зазоров, через которые может вытечь сок во время запекания. Тщательно выгонять воздух внутри, иначе пирог раздуется и во время выпекания может лопнуть.

Разровнять, перевернуть и раскатать скалкой до ровного и плоского круга. Верх наколоть вилкой, не затрагивая дно, смазать сливками или яйцом, посыпать кунжутом. Положить выпекать при 180°С на 30 минут. В газовой духовке температура будет выше – 200-220°С.

Можно посредине оставить маленькое отверстие, чтобы выходил пар.

Готовый мясной пирог с фаршем сбрызнуть водой и накрыть полотенцем на 15 минут. Затем можно нарезать и подавать к столу.

Пирог на кефире с мясом и картошкой

Для теста

Кефир - 500 мл

Мука - 2 ст.

Яйца - 2 шт.

Соль - 1 ч.л.

Сода пищевая - 0,5 ч.л.

Сахар - по вкусу

Растительное масло - 2 ст.л.

Для начинки

Соль - по вкусу

Куриный фарш - 500 г

Картофель - 4 шт.

Лук - 1 шт.

Перец - по вкусу

Картофель почистить и натереть на терке. Лук нарезать мелкими кубиками. Смешать фарш, картофель и лук, посолить и поперчить по вкусу, тщательно перемешать.

Замешиваем тесто. Смешать кефир с яйцами, солью, сахаром, содой (не гасить) и растительное масло. Добавить муки до консистенции жидкой сметаны, тщательно перемешать.

Смазать форму для выпечки маслом. Вылить в нее половину теста. Выложить начинку на расстоянии 1-1,5 см от края (бортиков) формы, чтобы тесто само образовало бортики пирога. Залить остатками теста.

Выпекать в заранее разогретой духовке при 200°С градусов 40-50 минут. Готовность проверить деревянной зубочисткой – тесто к ней не должно прилипать.

Открытый мясной пирог

Для теста

Картофель - 200 г

Мука - 200 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Масло сливочное - 50 г

Для начинки

Свинина (мякоть или фарш) - 500 г

Перец болгарский (разного цвета) - 2 шт.

Помидор (большой) - 1 шт.

Лук репчатый - 2 шт.

Сливки (33%) - 100 мл

Молоко - 100 мл

Для заливки

Томатная паста - 2 ст. л.

Сыр твердый (немного)

Яйца куриные (небольшие) - 2 шт.

Картофель мелко нарезать и отварить в подсоленной воде до готовности. Затем воду слить, картофель размять. Добавить яйцо, масло, хорошо перемешать.

Всыпать муку и замесить тесто. Тесто должно получиться очень мягким, не липнущим к рукам. Выложить его в форму, смазанную маслом, оформив высокие бортики, отправить в морозилку.

Готовим начинку. Мясо, если используется не фарш, нарезать очень маленькими кубиками. Перец нарезать маленькими кубиками, помидор – ломтиками, лук измельчить. Сыр натереть на крупной терке.

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Перец слегка обжарить на масле. Лук обжарить на отдельной сковороде до золотистого цвета. Добавить в луку мясо, обжарить почти до готовности, посолить. Добавить перец и перемешать. Начинку слегка остудить.

Выложить начинку на тесто. Сверху распределить помидор, нарезанный небольшими кубиками или ломтиками.

Смешать сливки и молоко, а томатную пасту растереть с яйцом. Соединить обе смеси, слегка взбить. Посолить, поперчить по вкусу. И равномерно залить пирог. Сверху посыпать мелко нарезанной зеленью.

Выпекать 40 минут при температуре 200°С. Вынуть пирог, посыпать тертым сыром и снова поставить в духовку минут на 10-15, чтобы сыр расплавился и слегка подрумянился.

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