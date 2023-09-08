Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

9 сентября по новому церковному календарю вспоминают святых Иоакима и Анну - родителей Пресвятой Девы Марии, а также отмечают Попразднество Рождества Пресвятой Богородицы. О традициях этого дня и чего не следует делать на церковный праздник - рассказываем в материале.

9 сентября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому стилю

По преданию, Иоаким и Анна были благочестивыми супругами. Иоаким был сыном Варпафира и потомком царя Давида. По одной из версий, супруги жили в Иерусалиме, по другой - в Назарете Галлилейском. Детей Иоаким и Анна не имели до преклонного возраста - на то время это считалось Божьим наказанием.

Как-то по этой причине священник храма отказался принять у Иоакима жертву в честь большого праздника. Иоаким расстроился и ушел в пустыню, там стал молиться Богу, чтобы даровал ребенка. На 40 день в пустыню к Иоакиму и в Анне домой явился Ангел - он возвестил, что скоро они станут родителями. У них родится дочь, которую благословит род человеческий. Так и произошло: у супругов родилась дочь Мария, которая стала Богородицей. Когда ей исполнилось три года, ее ввели в Иерусалимский храм, там она воспитывалась до 12 лет.

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Иоаким умер спустя несколько лет после Введения Богородицы во храм - на тот момент ему было 80. Анна умерла через два года, которые также провела в храме, ей было 70 лет.

Святых почитают 9 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю их вспоминают 22 сентября.

Народные приметы на 9 сентября

Приметы дня говорят о том, какими будут осень и зима:

много паутины в доме - будет теплая осень и морозная зима;

снег выпал в этот день - в следующем году будет плохой урожай;

комары появились - зима будет мягкой;

ива сбросила листья - будет ранняя зима.

В народном календаре 9 сентября - праздник Акима и Анны. Также в этот день в народе отмечали Спожинки, окончание сбора урожая. С этого дня наступает второе бабье лето, которое продлится до Покровы 1 октября.

9 сентября - что сегодня нельзя делать

В этот день есть ряд строгих запретов:

запрещено сквернословить, ругаться;

нельзя брать или давать деньги в долг - будешь долго ходить в долгах;

категорически запрещено завидовать.

Также нельзя отказывать в помощи и милостыне.

Что можно делать 9 сентября

В этот праздник можно попросить у Господа, чтобы он дал деток. Для этого женщинам, которые хотят ребенка, желательно пойти в храм, а если нет такой возможности - то помолиться дома. Традиционно в этот день почитают рожениц и акушерок.

В старину на Акима и Анну обновляли огонь в доме - тушили старый и зажигали новый. Было принято также сжигать старую одежду - чтоб избавиться от болезней, порчи и сглаза. На Акима и Анну ходят в гости к молодым супругам - те накрывают стол для гостей и показывают, как они обустроились и ведут хозяйство.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

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