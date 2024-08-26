Какой церковный праздник отмечают 27 августа по новому и старому стилю, запреты этого дня, у кого именины.

27 августа по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобного Пимена Великого, преподобных Кукшу, иеромонаха, и Пимена Постника, Печерских. Рассказываем о традициях и приметах 27 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

27 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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27 августа по новому церковному календарю (9 сентября по старому) - день памяти преподобного Пимена Великого, а также Кукши, иеромонаха, и Пимена Постника, Печерских.

Пимен жил в IV веке в Египте. Вместе с двумя своими братьями он ушел в монастырь и там они все приняли иноческий постриг. Пимен прославился тем, как он вел свою жизнь: много постился, подолгу молился. В скором времени для других иноков он стал духовным наставником и руководителем, а слава о нем пошла по всей стране. Но Пимен не хотел такого внимания и вместе с учениками переходил из обители в обитель.

К праведнику часто приходили за ответами и советом. Как-то один инок спросил у него: "Следует ли замолчать грех согрешившего брата, если случится увидеть его?" пимен ответил: "Если мы скроем грехи братьев, то и Бог скроет наши грехи. Знай, что твои грехи подобны бревну, а грехи брата твоего подобны сучку, и тогда никогда не будешь приходить в смущение и соблазн".

Преподобный заповедал соблюдать три правила: "Бояться Бога, часто молиться и делать добро".

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В день памяти преподобного Пимена Великого совершается память преподобного Пимена и священномученика Кукши Печерских.

Преподобный Кукша был одним из отцов святого Печерского монастыря. Прославился он ем, что крестил вятичей и многих просветил верой. Известен был Кукша и своими чудесами: он прогонял бесов, мог вызывать дождь, высушить озеро и показал много других удивительных знамений. Погиб Кукша вместе со своим учеником - их после многих мук убили неверные.

Блаженный Пимен Постник также подвизался в Печерском монастыре. От Бога он получил дар исцеления, а также прозрения. Пимен пророчествовал о далеком будущем, а дату своей смерти назвал за два года до нее. Также Пимен предвидел убийство Кукши, который на то время находился далеко от монастыря. В тот день Пимен воскликнул: "Брат наш Кукша в этот день убит". Сказав это, Пимен умер и сам.

Мощи преподобного Пимена покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Церковный праздник 27 августа по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти малого пророка Михея и перенесения мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.

О чем говорят приметы на 27 августа

По приметам дня можно узнать о погоде осенью и зимой:

гром в этот день - к бабьему лету;

на рябине много ягод - зима будет суровой;

листья рябины уже пожелтели - к теплой осени и морозной зиме;

ягоды рябины уже осыпались - зима будет теплой и снежной.

В народе 27 августа - праздник два Пимена и Анфиса Рябинница, в честь святой мученицы Анфисы Новой, пострадавшей за веру и погибшей в этот день.

Что нельзя делать 27 августа

27 августа, как и в любой другой день, церковь не одобряет и выступает против ругани и злости, клеветы, сплетен, косуждения, зависти, жадности, мести и отчаяния. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

В народе в этот день не советуют делать крупных покупок и свататься - покупки и брак могут быть неудачными. Также не стоит давать деньги взаймы - их вернут не скоро.

Что можно делать 27 августа

В молитвах к святому Пимену Великому обращаются с просьбами дать силы и мудрость, укротить гордыню, прекратить ссоры и вражду в семье, научить снисхождению и прощению.

В народе на Анфису Рябинницу собирают рябину - она считается мощным оберегом: рябина возле дома уберегает от людской зависти, а три дерева, растущие возле него, защищают дом от пожара. Веточку рябины в этот день можно принести в дом и повесить над входной дверью - на счастье и удачу. Хорошо также подмести в доме. 27 августа можно идти на рыбалку - будет хороший улов.

27 августа - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Степан.

По старому стилю именины празднуют Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Матвей, Николай, Федор, Ева, Евдокия.

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