Православная церковь 9 сентября чтит память праведных Иоакима и Анны, родителей Девы Марии. Их вспоминают на следующий день после Рождества Пресвятой Богородицы, которое по новому стилю отмечается 8 сентября. Иоаким и Анна всю жизнь молились Богу о пополнении в семье, и лишь в старости Господь послал им дочь Марию, которую они воспитали в благочестии.
По старому стилю в этот день вспоминали святых мучеников Пимена Великого и Анфису Новую.
В праздник 9 сентября бездетные пары молились святому Иоакиму и Анне о пополнении в семьи. Люди верили, что молитва родителям Богородицы поможет даже тем людям, которые уже потеряли надежду. А пары, у которых уже есть дитя, молились святым о втором ребенке.
В Киевской Руси в народный праздник 9 сентября поздравляли молодоженов. В гости к молодым заходили их ближайшие родственники, чтобы посмотреть на быт семьи и дать советы. По давним обычаям родственники могли только хвалить супругов. Молодая хозяйка готовила для гостей пироги и вареники, а мужчина показывал двор, сарай и хозяйство, а также варил пиво для родных.
Наши предки посвящали этот народный праздник сбору ягод калины и рябины. Эти деревья считались мощными оберегами от злых сил. По поверьям, семья, во дворе которой растет калина или рябина, будет счастливой и многодетной. Ягоды этих растений перерабатывали на соки и компоты, а девушки делали из них бусы-обереги.
В этот народный праздник начинали подготовку к зиме: заготавливали дрова, чистили печь, убирали урожай в погреба и амбары.
9 сентября - знак Зодиака
Рожденный 9 сентября человек по знаку Зодиака - Дева. Именинники 9 сентября очень добрые и сострадательные. Они всегда готовы прийти на помощь не только близким, но и малознакомым людям. Однако они совсем не мягкотелые и не позволят пользоваться своей добротой. Рожденные 9 сентября люди - большие патриоты и очень семейные люди.
Что нельзя делать 9 сентября
Нельзя ничего поднимать с земли и забирать с собой, потому что на этих предметах может быть порча.
Категорически запрещено вредить деревьям в этот день - рубить их, обрывать ветки и листья без необходимости.
Родителям жены и мужа в этот день не стоит ругать молодоженов и критиковать их, иначе в будущем в семье будут конфликты.
9 сентября не стоит свататься и признаваться в любви - это сулит неудачу в любви.
День не подходит для крупных покупок - они не принесут радости и недолго прослужат.
Приметы погоды 9 сентября
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Коты начали сильно линять - скоро потеплеет.
- Если овцы и козы ведут себя беспокойно и не хотят выходить из хлева, то скоро погода испортится.
- Журавли летят высоко и медленно - к теплой и сухой погоде.
- На дубе уродилось много желудей - к суровой зиме.
- Гром прогремел - к долгому бабьему лету и поздней зиме.
- Аисты улетели в теплые края - больше жары не будет.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.