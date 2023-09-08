Народный праздник 9 сентября известен под названиями День молодоженов, Аким и Анна.

Православная церковь 9 сентября чтит память праведных Иоакима и Анны, родителей Девы Марии. Их вспоминают на следующий день после Рождества Пресвятой Богородицы, которое по новому стилю отмечается 8 сентября. Иоаким и Анна всю жизнь молились Богу о пополнении в семье, и лишь в старости Господь послал им дочь Марию, которую они воспитали в благочестии.

По старому стилю в этот день вспоминали святых мучеников Пимена Великого и Анфису Новую.

В праздник 9 сентября бездетные пары молились святому Иоакиму и Анне о пополнении в семьи. Люди верили, что молитва родителям Богородицы поможет даже тем людям, которые уже потеряли надежду. А пары, у которых уже есть дитя, молились святым о втором ребенке.

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В Киевской Руси в народный праздник 9 сентября поздравляли молодоженов. В гости к молодым заходили их ближайшие родственники, чтобы посмотреть на быт семьи и дать советы. По давним обычаям родственники могли только хвалить супругов. Молодая хозяйка готовила для гостей пироги и вареники, а мужчина показывал двор, сарай и хозяйство, а также варил пиво для родных.

Наши предки посвящали этот народный праздник сбору ягод калины и рябины. Эти деревья считались мощными оберегами от злых сил. По поверьям, семья, во дворе которой растет калина или рябина, будет счастливой и многодетной. Ягоды этих растений перерабатывали на соки и компоты, а девушки делали из них бусы-обереги.

В этот народный праздник начинали подготовку к зиме: заготавливали дрова, чистили печь, убирали урожай в погреба и амбары.

9 сентября - знак Зодиака

Рожденный 9 сентября человек по знаку Зодиака - Дева. Именинники 9 сентября очень добрые и сострадательные. Они всегда готовы прийти на помощь не только близким, но и малознакомым людям. Однако они совсем не мягкотелые и не позволят пользоваться своей добротой. Рожденные 9 сентября люди - большие патриоты и очень семейные люди.

Что нельзя делать 9 сентября

Нельзя ничего поднимать с земли и забирать с собой, потому что на этих предметах может быть порча.

Категорически запрещено вредить деревьям в этот день - рубить их, обрывать ветки и листья без необходимости.

Родителям жены и мужа в этот день не стоит ругать молодоженов и критиковать их, иначе в будущем в семье будут конфликты.

9 сентября не стоит свататься и признаваться в любви - это сулит неудачу в любви.

День не подходит для крупных покупок - они не принесут радости и недолго прослужат.

Приметы погоды 9 сентября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Коты начали сильно линять - скоро потеплеет.

Если овцы и козы ведут себя беспокойно и не хотят выходить из хлева, то скоро погода испортится.

Журавли летят высоко и медленно - к теплой и сухой погоде.

На дубе уродилось много желудей - к суровой зиме.

Гром прогремел - к долгому бабьему лету и поздней зиме.

Аисты улетели в теплые края - больше жары не будет.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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