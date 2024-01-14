15 января по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Павла Фивейского. В народном календаре - Павлов день. О его традициях, приметах и что отмечают в церкви 15 января по старому стилю - рассказываем ниже.
- 15 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
- О чем говорят приметы на 15 января
- Что нельзя делать 15 января
- Что можно делать 15 января
- 15 января - именины сегодня
15 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
15 января (27 января по старому стилю) - день памяти святого Павла Фивейского, которого считают первым в истории монахом.
О святом известно немного. Павел был родом из города Фивы (Египет), родился он в IV веке, рано остался без отца и матери, а его детство было нелегким. Мальчика отдали на воспитание родственнику, но он, будучи недобрым и жадным человеком, решил извести Павла, чтоб завладеть его наследством. Поэтому опекун рассказал язычникам, что ребенок исповедывает христианство, и Павла решили упрятать в тюрьму. 12-летний мальчик вынужден был бежать из дома. Он долго скитался, пока не нашел пещеру в пустыне и не поселился там. Питался он финиками, а также хлебом, который ему приносили вороны, вместо одежды использовал пальмовые листья.
В отшельничестве Павел провел практически всю свою жизнь (91 год), а прожил до 113 лет. Перед смертью его посетил преподобный Антоний Великий, которому было видение о пещере и отшельнике. Антоний же и похоронил Павла.
После смерти святого в пустыню потянулись люди, а в V веке на месте пещеры святого Павла основали монастырь - он есть там и сейчас.
Праздник 15 января по старому стилю - день памяти святого Папы Римского Сильвестра. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 2 января.
О чем говорят приметы на 15 января
По приметам дня ориентировались, какой будет погода в ближайшее время, а также летом:
- небо в звездах - к хорошему урожаю;
- звезды ярко блестят - будет мороз, а если тусклые - потеплеет;
- тучи с севера - потепления не будет;
- ветер в этот день - год будет дождливый и холодный, а если стоит ясная погода - будет жаркое и сухое лето.
В народном календаре 15 января - праздник Павлов день, или День колдунов. В старину в этот день люди старались не выходить из дома без особой надобности, опасаясь порчи и сглаза.
Что нельзя делать 15 января
Есть несколько запретов этого дня - что сегодня нельзя делать:
- ругаться, особенно с близкими людьми;
- ходить в старой и грязной одежде;
- отказывать в помощи и милостыне;
- злословить.
Народные приметы также не разрешают выходить из дома голодным - считается, что так можно стать жертвой нечисти. Не стоит гулять в одиночестве в незнакомых местах, поднимать предметы на улице, принимать подарки от незнакомцев и хвастаться своими успехами и планами - удача может отвернуться. Считается, что все, что будет потеряно в этот день, уже никогда не найдешь.
Что можно делать 15 января
У святого Павла просят душевного и телесного здоровья, избавить от болезней, сглаза, порчи, а также обращаются за помощью освободиться от влияния секты.
В этот день можно заниматься обычными делами, желательно пойти в церковь. В старину к Павлову дню специально готовили круглый пирог и несли святить в храм, а затем по кусочку угощали всех членов семьи - такая выпечка была своеобразным оберегом. Детей, которые родились в этот день, закутывали в льняные пеленки - они должны были уберечь ребенка от сглаза.
15 января - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю у Максима, Прохора, Ивана, Гавриила, Павла, Михаила, Елены.
Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.