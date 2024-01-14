Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

15 января по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Павла Фивейского. В народном календаре - Павлов день. О его традициях, приметах и что отмечают в церкви 15 января по старому стилю - рассказываем ниже.

15 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

15 января (27 января по старому стилю) - день памяти святого Павла Фивейского, которого считают первым в истории монахом.

О святом известно немного. Павел был родом из города Фивы (Египет), родился он в IV веке, рано остался без отца и матери, а его детство было нелегким. Мальчика отдали на воспитание родственнику, но он, будучи недобрым и жадным человеком, решил извести Павла, чтоб завладеть его наследством. Поэтому опекун рассказал язычникам, что ребенок исповедывает христианство, и Павла решили упрятать в тюрьму. 12-летний мальчик вынужден был бежать из дома. Он долго скитался, пока не нашел пещеру в пустыне и не поселился там. Питался он финиками, а также хлебом, который ему приносили вороны, вместо одежды использовал пальмовые листья.

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В отшельничестве Павел провел практически всю свою жизнь (91 год), а прожил до 113 лет. Перед смертью его посетил преподобный Антоний Великий, которому было видение о пещере и отшельнике. Антоний же и похоронил Павла.

После смерти святого в пустыню потянулись люди, а в V веке на месте пещеры святого Павла основали монастырь - он есть там и сейчас.

Праздник 15 января по старому стилю - день памяти святого Папы Римского Сильвестра. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 2 января.

О чем говорят приметы на 15 января

По приметам дня ориентировались, какой будет погода в ближайшее время, а также летом:

небо в звездах - к хорошему урожаю;

звезды ярко блестят - будет мороз, а если тусклые - потеплеет;

тучи с севера - потепления не будет;

ветер в этот день - год будет дождливый и холодный, а если стоит ясная погода - будет жаркое и сухое лето.

В народном календаре 15 января - праздник Павлов день, или День колдунов. В старину в этот день люди старались не выходить из дома без особой надобности, опасаясь порчи и сглаза.

Что нельзя делать 15 января

Есть несколько запретов этого дня - что сегодня нельзя делать:

ругаться, особенно с близкими людьми;

ходить в старой и грязной одежде;

отказывать в помощи и милостыне;

злословить.

Народные приметы также не разрешают выходить из дома голодным - считается, что так можно стать жертвой нечисти. Не стоит гулять в одиночестве в незнакомых местах, поднимать предметы на улице, принимать подарки от незнакомцев и хвастаться своими успехами и планами - удача может отвернуться. Считается, что все, что будет потеряно в этот день, уже никогда не найдешь.

Что можно делать 15 января

У святого Павла просят душевного и телесного здоровья, избавить от болезней, сглаза, порчи, а также обращаются за помощью освободиться от влияния секты.

В этот день можно заниматься обычными делами, желательно пойти в церковь. В старину к Павлову дню специально готовили круглый пирог и несли святить в храм, а затем по кусочку угощали всех членов семьи - такая выпечка была своеобразным оберегом. Детей, которые родились в этот день, закутывали в льняные пеленки - они должны были уберечь ребенка от сглаза.

15 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю у Максима, Прохора, Ивана, Гавриила, Павла, Михаила, Елены.

Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.

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