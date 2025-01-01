Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 2 января по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

2 января по новому церковному календарю вспоминают святого папу Римского Сильвестра, преподобного Серафима Саровского, а также преподобного Сильвестра Киево-Печерского. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 2 января (15 января по старому стилю) - день памяти святого папы Римского Сильвестра, преподобного Серафима Саровского, чудотворца, а также преподобного Сильвестра Киево-Печерского.

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Сильвестр жил на рубеже III-IV веков. Он родился в Риме, в семье христиан. Рано лишился отца, поэтому его воспитывал учитель, пресвитер Квирин. Когда Сильвестр достиг совершеннолетия, то стал помогать странникам. Это были времена гонений на христиан, но Сильвестр не побоялся и принял у себя святого исповедника епископа Тимофея, а после его мученической смерти похоронил его. За это Сильвестра схватили и судили, а затем бросили в тюрьму. Освободился он только после смерти градоначальника-язычника.

Когда Сильвестру исполнилось 30, он стал священником, а через 15 лет его избрали епископом Римским. Папа Сильвестр управлял Римской Церковью более 20 лет. Умер в глубокой старости. Существует легенда, по которой святителю Сильвестру удалось одолеть морское чудовище - Левиафана - и таким образом спасти человечество от конца света.

Какой церковный праздник 2 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святого Игнатия Богоносца. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 2 января

По приметам дня судят, какими будут лето и урожай:

мороз в этот день - лето будет жарким;

иней лежит на деревьях - к хорошему урожаю;

синички начали петь - к затяжным морозам.

В народе 2 января - праздник Сильвестров день, или Куриный день. Необычное название он получил потому, что в старину в это время наводили порядок в курятниках.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 2 января запрещается ругаться и сквернословить, ссориться, осуждать кого-либо, желать зла, лениться, отказывать в помощи. Церковь порицает жадность, зависть, сплетни, месть.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не советуют делать уборку и стричься - волосы будут плохо расти, также не следует злоупотреблять спиртными напитками.

Что можно делать 2 января

В православный праздник сегодня обращаются к святому Сильвестру - молятся об укреплении веры, просят о дальнейшей жизни и мире на земле.

Этот день хорошо провести в кругу семьи, обычно принято собираться за общим столом и доедать все, что осталось после Нового года. В старину в этот день гадали на луке на погоду: следовало очистить 12 луковиц, посолить их и оставить до утра. Какая луковица по счету будет мокрой - такой месяц будет дождливым.

Кто отмечает день ангела 2 января

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Марк, Сергей, Кузьма, Модест, Василий, Петр.

По старому стилю день ангела у Ивана, Игнатия, Даниила.

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