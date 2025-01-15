Узнайте, какие события отмечаются 15 января и кто из выдающихся людей родился сегодня.

Сегодняшняя дата 15 января известна многими интересными фактами и народными традициями. Узнайте, какой праздник 15 января наступает в мире и в Украине, чего нельзя делать, какие есть приметы погоды и какие известные люди родились сегодня.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти отшельника Павла Фивейского, преподобного Иоанна Кущника и мученика Пансофия. По старому календарю верующие чтят папу римского Сильвестра и монаха Сильвестра Киево-Печерского.

Ранее мы подробно писали, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и как его отметить.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальных и национальных торжеств в нашей стране 15 января не отмечается. В народе праздник сегодня в Украине - День колдунов.

Из выдающихся украинцев сегодня родились ученый Агатангел Крымский, писатель Леонид Чернов, скульптор Лео Мол, солдат российско-украинской войны и Герой Украины Василий Гукало.

Какой сегодня праздник в мире

В мире отмечают 15 января праздник День Википедии. В эту дату в 2001 году была запущена первая в мире англоязычная версия Википедии. Статьи для энциклопедии писались экспертами в соответствующих областях и распространялись бесплатно. Украинская версия проекта появилась в 2004 году.

Также в мире отмечаются сегодня праздники День шляпы, День музейного селфи, Всемирный день чайного гриба, День международного признания Хорватии.

Из мировых знаменитостей сегодня родились драматург Мольер, писатель, Михай Эминеску, поэт Станислав Виспянский, физик-ядерщик Эдвард Теллер, борец за права темнокожих Мартин Лютер Кинг, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, музыкант Skrillex и рэпер Pitbull.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен как День колдунов. Эта дата считается удачной для любых магических ритуалов и обрядов, а также наложения порчи, сглаза и приворота. По старому стилю 15 января отмечали Куриный праздник, в который чистили курятники и защищали птиц от нечисти.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Зная, какой сегодня праздник отмечают в народе, стоит помнить и о его запретах. Сегодня не стоит ввязываться в конфликты и ссоры, чтобы вас не сглазили. Нельзя показывать маленьких детей незнакомцам. Также запрещено брать подарки у незнакомцев и приглашать их домой.

Сегодня известны такие погодные приметы:

синие облака предвещают перемену погоды;

северный ветер дует - к морозу;

если ночью ярко мерцают звезды, то летом будет хороший урожай.

Погода 15 января будет достаточно теплой, с дождем или снегом в большинстве областей кроме южных, на дорогах ожидается гололед.

У кого день ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 15 января отмечают обладатели имен Гавриил, Иван, Михаил, Павел, Прохор, Ян, Алена, Елена, Илона.

По старому стилю праздник 15 января празднуют Василий, Кузьма, Марк, Петр, Серафим, Сергей, Ульяна, Юлиана.

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