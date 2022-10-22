Лучшие рецепты консервирования на зиму, которые еще можно сделать сейчас - узнайте в материале УНИАН.

Как правило, в октябре-ноябре сезон консервации заканчивается. К этому времени полки кладовки или погреба переполнены вкусными заготовками, а хозяюшкам остается лишь сделать завершающие штрихи. УНИАН расскажет, что нужно консервировать на зиму в конце осени.

Заготовки на зиму в октябре-ноябре - варианты

Даже сейчас, в конце месяца, а потом и в последний месяц осени еще можно успеть законсервировать некоторые вкусности, например, фрукты и ягоды, а также некоторые овощи и овощные салаты.

Грибы и лук

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Маринованные опята быстрого приготовления - один из вариантов удачной зимней заготовки. Их может сделать каждая хозяйка, ведь грибы сейчас еще можно купить в магазине или на рынке по более-менее демократичной цене. Маринованные шампиньоны также участвуют в этом списке - все зависит от того, какие грибы вам больше нравятся. Ранее мы также говорили о том, как готовить вешенки, для тех, кто хочет вкусно пожарить их или замариновать на зиму.

Вы даже можете сделать маринованный лук на зиму, чтобы всегда иметь доступ к пикантному овощу, которым можно дополнить любое блюдо.

Капуста

Квашеная капуста считается одной из самых восхитительных закусок для украинцев. УНИАН предлагает рецепт квашеной капусты на зиму, который понравится даже тем, кто скептически относится к такому лакомству. Капуста по-корейски - еще один вариант зимней заготовки, но уже для тех, кто предпочитает острые закуски. Ну а тем, кто не хочет тратить много времени на консервацию, точно понравится хрустящая квашеная капуста быстрого приготовления за 3 часа - это особенно удобно, если вы хотите сделать такую закуску на ужин.

Перец и помидоры

Болгарский перец - вкусный и полезный овощ, который также можно законсервировать. УНИАН рассказывает, как заготовить болгарский перец на зиму, чтобы обеспечить себя вкусной закаткой в холодное время года. Бабушкино лечо на зиму - тоже удачный вариант, если вам нравятся подобные консервированные блюда.

Что касается помидоров, сейчас они стоят довольно много, но если вы очень любите такой овощ и хотите закрыть острые помидоры на зиму, то цена вас не должна смущать. Вкусной заготовкой будут и маринованные помидоры - их можно готовить непосредственно к столу или закатывать в банки. Также мы говорили о том, как вкусно приготовить зеленые помидоры - совет для тех, кто предпочитает именно такой вид овощной культуры.

Овощные заправки, пасты и аджика

Овощная заправка на зиму - универсальная консервация, которую потом можно использовать для приготовления разных блюд. Так же точно, как и заправка для борща на зиму - палочка-выручалочка любой запасливой хозяйки. Грузинская аджика - уникальный соус, который предпочитают любители острого, так что, мы настоятельно рекомендуем приготовить его. Томатная паста на зиму - удачная заготовка для тех, кто мыслит дальновидно - делая ее, вам не придется каждый раз тратить время на такую заправку в будущем.

Фасоль и свекла

Фасоль в томате на зиму - восхитительный вариант консервации не только для вегетарианцев, но и для тех, кто просто любит бобовые. Икра из свеклы на зиму - вкусная и полезная заготовка, которая сейчас доступна каждому, ведь овощ в магазинах стоит очень дешево.

Яблоки и калина

Несмотря на то, что яблони уже не плодоносят, в магазинах можно найти дешевые сорта. Из них получится сделать несколько вкусных заготовок. Ранее мы говорили о том, что можно приготовить из яблок на зиму - в перечне указывали варенья, джемы и различные вкусности. Яблочное повидло на зиму - еще одна полезная заготовка, которую любят и взрослые, и дети. Многим из вас может пригодится рецепт компота из яблок на зиму - вкусный и полезный напиток.

Отвечая на вопрос о том, что приготовить из калины, мы приводим в пример несколько самых удачных вариантов зимней ягодной консервации.

Тыква и облепиха

Маринованная тыква на зиму - необычная заготовка, которую вполне можно сделать в октябре и ноябре - на прилавках магазинов большой выбор данной культуры. Для тех, кто интересуется, как сохранить облепиху на зиму, чтобы всегда иметь доступ к полезной ягоде, УНИАН предлагает несколько шикарных рецептов.

Орехи

Орехи - также доступный продукт для консервации, который вполне можно использовать. К примеру, ореховое варенье - это не только вкусно и полезно, но и очень просто даже для тех, кто никогда ничего не консервировал. Если вам такой вариант по каким-то причинам не подходит и вопрос о том, что приготовить из орехов на зиму, все равно остается, мы собрали несколько рецептов аджики, козинаков и других оригинальных блюд.

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