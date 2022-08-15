Как приготовить лечо на зиму с морковью и луком, и какие еще бывают сочетания - узнайте в материале УНИАН.

Лечо - популярное блюдо венгерской кухни, в основе которого лежат болгарский перец, лук и помидоры. Вариаций этой закуски существует масса, главное - выбрать правильный рецепт. УНИАН подскажет рецепт лечо на зиму с луком, перцем и помидорами, а также поможет законсервировать закуску на зиму.

Ранее мы говорили о том, как приготовить рагу для всей семьи.

Лечо по-болгарски с помидорами, перцем и луком

болгарский перец - 2.5 кг;

репчатый лук - 600 гр;

помидоры - 2 кг;

сахар - 200 гр;

соль - 2 ст.л;

растительное масло - 150 мл;

черный перец горошком - 1.5 ч.л;

уксус 9% - 2 ст.л;

чеснок - 4 зубчика.

Перцы вымыть, разрезать пополам, удалить семена, а затем нарезать овощ крупными кусками. Лук очистить, измельчить. Помидоры залить кипятком, остудить и снять кожицу, затем взбить его в блендере до состояния пюре и вылить в кастрюлю. Довести массу до кипения, проварить 20 минут, всыпать сахар, соль, влить масло. Снова дождаться, пока закипит, проварить 3 минуты и выключить.

В томатную массу добавить болгарский перец, лук, перец горошком, перемешать и довести до кипения. С момента закипания готовить 15 минут, затем добавить измельченный чеснок и уксус, варить 5 минут. В конце разложить лечо по стерилизованным банкам и закатать крышками.

Лечо на зиму с морковью и луком

помидоры - 3 кг;

болгарский перец - 1-1.5 кг;

репчатый лук - 5 шт;

растительное масло - 200 мл;

сахар - 160 гр;

соль - 2 ст.л;

морковь - 5 шт;

уксус 9% - 4 ст.л

Помидоры измельчить в мясорубке или блендере вместе с кожицей, перелить массу в кастрюлю, добавить масло, сахар и соль. Проварить 15-20 минут после закипания, в это время перец нарезать брусочками, лук - полукольцами, а морковь натереть на терке. Овощи выложить в томатную массу, перемешать, после закипания варить 25-30 минут. За 5 минут до конца приготовления добавить уксус. Разложить лечо по стерилизованным банкам и закатать крышками.

Простое лечо на зиму с баклажанами и перцем

помидоры - 1 кг;

острый перец - 1 шт;

соль - 1 ст.л;

сахар - 1 ст.л;

растительное масло - 1 ст.л;

уксус 9% - 1 ст.л;

болгарский перец - 500 гр;

баклажаны - 500 гр.

Помидоры и острый перец измельчить в мясорубке или блендере, выложить массу в кастрюлю, добавить соль, сахар, масло и уксус. Довести массу до кипения, в это время баклажаны и перцы нарезать кусочками. Выложить их в кастрюлю, перемешать и накрыть крышкой. После того, как заготовка повторно закипит, ее нужно варить еще 15-20 минут. В конце разложить по стерилизованным банкам и закатать крышками.

Лечо из кабачков с чесноком и перцем

кабачки - 3 кг;

болгарский перец - 5-6 шт;

чеснок - 2 головки;

острый перец - 1 шт;

сахар - 200 гр;

растительное масло - 230 гр;

уксус 9% - 120 мл;

томатная паста - 450 гр;

соль - 2 ст.л

Кабачки очистить от шкурки, нарезать кубиками. Болгарский перец избавить от семян и измельчить в блендере вместе с чесноком. Выложить массу вместе с кабачками в большую кастрюлю, добавить уксус, масло, томатную пасту, сахар и соль. Тщательно перемешать и оставить под крышкой на 3-4 часа.

После этого включить плиту. довести массу до кипения и, когда она закипит, оставить вариться на 40 минут. В конце разложить лечо по стерилизованным банкам и закатать крышками.

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