Зачем в аджику добавляют аспирин и как заготовить на зиму вкусную приправу - узнайте в материале УНИАН.

Аджика - это грузинская приправа, которую подают к различным блюдам, чаще всего, мясным. Ее можно свободно купить в магазине, но зачем, если есть масса проверенных и простых рецептов. УНИАН расскажет, как делается аджика из кабачков или помидоров для зимнего хранения.

Полезный лайфхак: если вы готовите аджику без варки, то обязательно добавляйте в банку измельченный аспирин - тогда в консервации не появится грибок, а содержимое не пропадет.

Ранее мы говорили о том, как сделать кетчуп из помидор.

Аджика на зиму из овощей и яблок

Помидоры - 3 кг

Яблоки - 0,5 кг

Морковь - 0,5 кг

Перец сладкий - 0,5 кг

Перец острый - 2 шт.

Чеснок - 150 г

Масло растительное - 100 мл

Уксус 9% - 50 мл

Сахар - 2 ст. л

Соль - 1,5 ст. л

Овощи и яблоки вымыть, удалить семена и нарезать ингредиенты кусочками. Все это сложить в блендер, измельчить до однородного состояния, отдельно измельчить чеснок. Вылить овощную массу в кастрюлю, поставить ее на огонь. Варить 1.5 часа до густоты, добавить соль, сахар, уксус, растительное масло и чеснок. Перемешать, довести до кипения, а затем варить еще 10 минут, в конце добавить чеснок. Разложить аджику в стерилизованные банки и закатать крышками.

Рецепт аджики острой с хреном

Помидоры спелые - 2,5 кг

Перец сладкий - 0,5 кг

Перец горький - 300 г

Чеснок - 150 г

Хрен - 250 г

Масло растительное - 0,5 стакана

Уксус 6% - 1 стакан

Сахар - 4 ст. л

Соль - 2 ст. л

Корень хрена вымыть, очистить, нарезать кусочками. Измельчить в блендере вместе с чесноком, туда же добавить острый перец. Помидоры вымыть, нарезать, тоже измельчить в блендере, так же поступить с перцем. Тщательно перемешать эту массу, затем добавить 0,5 ст. масла, 1 ст. уксуса, 4 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли и поставить в кастрюле на огонь. Варить 1 час, затем разлить по стерилизованным банкам.

Аджика из кабачков на зиму

Кабачки - 3 кг

Морковь - 500 г

Перец сладкий - 500 г

Чеснок - 5 головок

Помидоры - 1,5 кг

Красный перец молотый - 2,5 ст.л.

Сахар - 100 г

Соль - 2 ст.л.

Масло растительное - 200 г

Помидоры, морковь, чеснок и перец измельчить в блендере, к ним добавить соль, сахар, масло. Варить кабачковую аджику на среднем огне, помешивая, в течение 40 минут. Затем добавить измельченный красный перец и варить еще 10 минут. Разложить по стерильным банкам и закатать крышками.

Сырая аджика с луком

Помидоры - 2 кг

Перец острый - 3 шт.

Перец сладкий (красный) - 2-3 шт.

Лук репчатый - 3 шт.

Чеснок - 1 головка

Масло растительное - 5 ст. л

Уксус 9% - 3-4 ст. л

Соль - по вкусу

Перцы и помидоры помыть, вырезать сердцевину и удалить семена. Лук и чеснок очистить и промыть. Измельчить все ингредиенты в блендере, перемешать, добавить масло, соль и уксус, а также измельченные таблетки аспирина (3 шт будет достаточно). Такую аджику можно сразу подавать к столу или закатать в стерилизованные банки.

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