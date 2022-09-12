Икра бывает не только кабачковой или баклажанной - свекольная занимает лидирующее место в рейтинге лучших зимних закусок.УНИАН расскажет, как готовится овощная икра из свеклы и с чем можно сочетать сезонный овощ.
- Икра из свеклы по-грузински
- Икра из свеклы с чесноком и хреном
- Овощная икра из свеклы с помидорами и перцем
- Икра из свеклы вареной с яблоками
Ранее мы говорили о том, как варится баклажанная икра на зиму и как сделать так, чтобы домашняя кабачковая икра получилась не хуже магазинной.
Икра из свеклы по-грузински
- свекла - 2 шт;
- морковь - 2 шт;
- репчатый лук - 2 шт;
- петрушка или кинза - 1 пучок;
- растительное масло - 2-3 ст.л;
- сахар - 1 ч.л;
- аджика - 200 гр;
- томатная паста - 2 ст.л;
- вода - 100 мл;
- соль, перец.
Свеклу и морковь натереть на крупной терке, лук нарезать кусочками, зелень измельчить. В сковороде разогреть масло, обжарить лук с морковью. Добавить сахар, а через пару минут - аджику и томатную пасту. Перемешать, уменьшить огонь и готовить 6-8 минут. Выложить свеклу, залить водой, посолить и перемешать. Через 15-20 минут добавить зелень, выключить огонь и оставить закуску на плите на 10-20 минут.
Икра из свеклы с чесноком и хреном
- свекла - 4 кг;
- чеснок - 180 гр;
- хрен - 400 гр;
- соль - 1 ст.л;
- сахар - 3 ст.л;
- уксус 70% - 1 ст.л.
Свеклу отварить до готовности, вместе с чесноком пропустить через мясорубку, а хрен измельчить в блендере. Свеклу с чесноком выложить в кастрюлю, включить минимальный огонь и нагреть, добавить соль, сахар и довести до кипения. Перемешать, добавить хрен, затем кипятить 2-3 минуты. В конце измельчить всю массу блендером до однородности, влить уксус и перемешать. Готовую икру разложить по банкам и закатать.
Овощная икра из свеклы с помидорами и перцем
- свекла - 2 кг;
- помидоры - 1 кг;
- болгарский перец - 600 гр;
- чеснок - 4-5 зубчиков;
- растительное масло - 200 гр;
- соль - 3-4 ст.л;
- сахар - 1 ст.л;
- яблочный уксус - 2 ст.л.
Свеклу, помидоры и перец измельчить в мясорубке. Чеснок пропустить через пресс. Свеклу выложить в кастрюлю, довести до кипения на медленном огне и варить, постоянно помешивая. Затем уменьшить огонь и варить в течение 30-40 минут. Добавить помидоры, готовить еще полчаса. Выложить перец и чеснок, продолжать готовить в течение 20 минут. Затем всыпать соль, сахар и влить уксус. Готовить 10 минут, разлить по банкам и закатать крышками.
Икра из свеклы вареной с яблоками
- яблоки - 4 шт;
- свекла - 4 шт;
- репчатый лук - 1-2 шт;
- лавровый лист - 3 шт;
- душистый перец - 5-6 шт;
- черный перец - 8-10 горошин;
- кипяток - 200 мл;
- растительное масло - 4-5 ст.л;
- соль, сахар;
- лимонный сок - 1 ч.л.
Яблоки очистить от кожуры, натереть вместе со свеклой на крупной терке. Лук нарезать кусочками, чеснок пропустить через пресс. Лавровый лист и перец залить кипятком, оставить на 10-15 минут, затем процедить.
В сковороде разогреть масло, обжарить лук до золотистого цвета. Убавить огонь, добавить свеклу, а через 5 минут - яблоки. Накрыть крышкой, готовить 10 минут, перемешать и залить водой, в которой были перец и лавровый лист. Тушить, помешивая, а когда жидкость испарится, всыпать соль и сахар, сбрызнуть лимонным соком. Добавить оставшееся масло, жарить смесь 5 минут, а затем соединить ее с чесноком.