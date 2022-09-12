Как готовится икра из вареной свеклы и почему вам точно нужно заготовить ее на зиму - узнайте в материале УНИАН.

Икра бывает не только кабачковой или баклажанной - свекольная занимает лидирующее место в рейтинге лучших зимних закусок.УНИАН расскажет, как готовится овощная икра из свеклы и с чем можно сочетать сезонный овощ.

Ранее мы говорили о том, как варится баклажанная икра на зиму и как сделать так, чтобы домашняя кабачковая икра получилась не хуже магазинной.

Икра из свеклы по-грузински

свекла - 2 шт;

морковь - 2 шт;

репчатый лук - 2 шт;

петрушка или кинза - 1 пучок;

растительное масло - 2-3 ст.л;

сахар - 1 ч.л;

аджика - 200 гр;

томатная паста - 2 ст.л;

вода - 100 мл;

соль, перец.

Свеклу и морковь натереть на крупной терке, лук нарезать кусочками, зелень измельчить. В сковороде разогреть масло, обжарить лук с морковью. Добавить сахар, а через пару минут - аджику и томатную пасту. Перемешать, уменьшить огонь и готовить 6-8 минут. Выложить свеклу, залить водой, посолить и перемешать. Через 15-20 минут добавить зелень, выключить огонь и оставить закуску на плите на 10-20 минут.

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Икра из свеклы с чесноком и хреном

свекла - 4 кг;

чеснок - 180 гр;

хрен - 400 гр;

соль - 1 ст.л;

сахар - 3 ст.л;

уксус 70% - 1 ст.л.

Свеклу отварить до готовности, вместе с чесноком пропустить через мясорубку, а хрен измельчить в блендере. Свеклу с чесноком выложить в кастрюлю, включить минимальный огонь и нагреть, добавить соль, сахар и довести до кипения. Перемешать, добавить хрен, затем кипятить 2-3 минуты. В конце измельчить всю массу блендером до однородности, влить уксус и перемешать. Готовую икру разложить по банкам и закатать.

Овощная икра из свеклы с помидорами и перцем

свекла - 2 кг;

помидоры - 1 кг;

болгарский перец - 600 гр;

чеснок - 4-5 зубчиков;

растительное масло - 200 гр;

соль - 3-4 ст.л;

сахар - 1 ст.л;

яблочный уксус - 2 ст.л.

Свеклу, помидоры и перец измельчить в мясорубке. Чеснок пропустить через пресс. Свеклу выложить в кастрюлю, довести до кипения на медленном огне и варить, постоянно помешивая. Затем уменьшить огонь и варить в течение 30-40 минут. Добавить помидоры, готовить еще полчаса. Выложить перец и чеснок, продолжать готовить в течение 20 минут. Затем всыпать соль, сахар и влить уксус. Готовить 10 минут, разлить по банкам и закатать крышками.

Икра из свеклы вареной с яблоками

яблоки - 4 шт;

свекла - 4 шт;

репчатый лук - 1-2 шт;

лавровый лист - 3 шт;

душистый перец - 5-6 шт;

черный перец - 8-10 горошин;

кипяток - 200 мл;

растительное масло - 4-5 ст.л;

соль, сахар;

лимонный сок - 1 ч.л.

Яблоки очистить от кожуры, натереть вместе со свеклой на крупной терке. Лук нарезать кусочками, чеснок пропустить через пресс. Лавровый лист и перец залить кипятком, оставить на 10-15 минут, затем процедить.

В сковороде разогреть масло, обжарить лук до золотистого цвета. Убавить огонь, добавить свеклу, а через 5 минут - яблоки. Накрыть крышкой, готовить 10 минут, перемешать и залить водой, в которой были перец и лавровый лист. Тушить, помешивая, а когда жидкость испарится, всыпать соль и сахар, сбрызнуть лимонным соком. Добавить оставшееся масло, жарить смесь 5 минут, а затем соединить ее с чесноком.

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