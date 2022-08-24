Маринованный лук - очень вкусная закуска к мясным блюдам, которую легко приготовить.

Маринованный лук часто подают к шашлыку, добавляют в салаты или украшают ими бутерброды. А соленая рыба с этой закуской раскрывает свой вкус полностью. Лук на зиму можно замариновать полукольцами или в целом виде, если луковички небольшие.

Ранее мы писали, как заготовить маринованный арбуз на зиму.

Маринованный лук на зиму полукольцами

Лук - 700 г.

Вода - 500 мл.

Уксус 9% - 8 ст.л.

Сахар - 1 ст.л.

Соль - 0,5 ст.л.

Перец черный и душистый - 0,5 ч.л.

Лавровый лист - 1 шт.

Лук нарезать полукольцами и замочить в холодной воде на 15 минут, чтобы он меньше резал глаза. Затем слить воду и слегка помять лук руками. Простерилизовать банки и крышки. В банку на дно выложить перцы и лавровый лист. Затем выложить лук.

Воду вылить в кастрюлю и поставить на огонь. Добавить сахар, соль и уксус. После закипания снять с огня и залить маринадом лук. Закупорить банки стерильными крышками и оставить до остывания. Затем переставить в холодильник.

Чтобы маринад окрасился в розовый цвет, добавьте к репчатым луковицам пару фиолетовых.

Маринованный лук на зиму целый с медом

Луковицы мелкие - 300 г.

Мед - 1 ст.л.

Сахар - 2 ст.л.

Уксус винный или яблочный - 100 мл.

Вода - 120 мл.

Луковицы хорошо промыть и разложить в чистые стерилизованные банки. Воду вылить в кастрюлю и поставить на огонь. Добавить мед, сахар и уксус. Довести до кипения. Залить кипятком луковицы в банках и закрыть стерилизованными крышками. Перевернуть банки вверх дном и оставить до остывания, затем переставить банки в холодильник.

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