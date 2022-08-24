Маринованный лук часто подают к шашлыку, добавляют в салаты или украшают ими бутерброды. А соленая рыба с этой закуской раскрывает свой вкус полностью. Лук на зиму можно замариновать полукольцами или в целом виде, если луковички небольшие.
Ранее мы писали, как заготовить маринованный арбуз на зиму.
Маринованный лук на зиму полукольцами
- Лук - 700 г.
- Вода - 500 мл.
- Уксус 9% - 8 ст.л.
- Сахар - 1 ст.л.
- Соль - 0,5 ст.л.
- Перец черный и душистый - 0,5 ч.л.
- Лавровый лист - 1 шт.
Лук нарезать полукольцами и замочить в холодной воде на 15 минут, чтобы он меньше резал глаза. Затем слить воду и слегка помять лук руками. Простерилизовать банки и крышки. В банку на дно выложить перцы и лавровый лист. Затем выложить лук.
Воду вылить в кастрюлю и поставить на огонь. Добавить сахар, соль и уксус. После закипания снять с огня и залить маринадом лук. Закупорить банки стерильными крышками и оставить до остывания. Затем переставить в холодильник.
Чтобы маринад окрасился в розовый цвет, добавьте к репчатым луковицам пару фиолетовых.
Маринованный лук на зиму целый с медом
- Луковицы мелкие - 300 г.
- Мед - 1 ст.л.
- Сахар - 2 ст.л.
- Уксус винный или яблочный - 100 мл.
- Вода - 120 мл.
Луковицы хорошо промыть и разложить в чистые стерилизованные банки. Воду вылить в кастрюлю и поставить на огонь. Добавить мед, сахар и уксус. Довести до кипения. Залить кипятком луковицы в банках и закрыть стерилизованными крышками. Перевернуть банки вверх дном и оставить до остывания, затем переставить банки в холодильник.