Фасоль в томате может быть самостоятельным гарниром или вкусной добавкой в суп. Томатным соусом из консервации можно полить кашу или мясо. Конечно, готовую закрутку можно купить и в магазине, но по вкусу и полезным качествам домашнее блюдо гораздо лучше. В рецепте можно использовать как белую, так и красную фасоль.
Фасоль в томате - простой рецепт
- Фасоль - 1 кг.
- Помидоры - 2 кг.
- Соль - 1,5 ст.л.
- Сахар - 5 ст.л.
- Уксус 9% - 3 ст.л.
- Подсолнечное масло - 3 ст.л.
- Перец черный молотый - щепотка.
- Чеснок - 2 зубчика (по желанию).
Фасоль залить холодной водой и оставить на ночь. Затем поменять воду и варить фасоль на среднем огне 40 минут. Помидоры измельчить блендером и перетереть массу через сито, чтобы убрать кожуру и семечки. Полученный томатный сок варить 10 минут.
Фасоль выложить в томатный сок. Добавить соль и сахар, влить подсолнечное масло и уксус. По желанию добавить молотый перец и тертый чеснок. На сильном огне довести фасоль до кипения. Затем убавить огонь и варить белую фасоль 20 минут, а красную - 30 минут. Банки и крышки простерилизовать. Разложить фасоль по небольшим банкам и укутать теплым одеялом до остывания.
Фасоль в томате с овощами и грибами
- Фасоль - 350 г.
- Шампиньоны - 400 г.
- Морковь - 1 шт.
- Лук - 1 шт.
- Томатный соус - 350 г.
- Масло подсолнечное - 2 ст.л.
- Чеснок - 1 зубчик.
- Лавровый лист - 2 шт.
- Соль, перец по вкусу.
Фасоль замочить в воде и оставить на ночь. Затем варить 40 минут в подсоленной воде. Лук нарезать полукольцами, а морковь натереть. Крупно нарезать шампиньоны.
На сковороде нагреть растительное масло и обжарить лук, морковь и грибы 10 минут. Добавить в сковороду фасоль, посолить и поперчить. Затем влить томатный соус. Выложить лавровый лист. Тушить всё вместе под крышкой 40 минут. Блюдо можно есть сразу или закрыть фасоль в томате с овощами на зиму в стерилизованные банки.