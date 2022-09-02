Фасоль в томате понравится всем любителям бобовых.

Фасоль в томате может быть самостоятельным гарниром или вкусной добавкой в суп. Томатным соусом из консервации можно полить кашу или мясо. Конечно, готовую закрутку можно купить и в магазине, но по вкусу и полезным качествам домашнее блюдо гораздо лучше. В рецепте можно использовать как белую, так и красную фасоль.

Фасоль в томате - простой рецепт

Фасоль - 1 кг.

Помидоры - 2 кг.

Соль - 1,5 ст.л.

Сахар - 5 ст.л.

Уксус 9% - 3 ст.л.

Подсолнечное масло - 3 ст.л.

Перец черный молотый - щепотка.

Чеснок - 2 зубчика (по желанию).

Фасоль залить холодной водой и оставить на ночь. Затем поменять воду и варить фасоль на среднем огне 40 минут. Помидоры измельчить блендером и перетереть массу через сито, чтобы убрать кожуру и семечки. Полученный томатный сок варить 10 минут.

Фасоль выложить в томатный сок. Добавить соль и сахар, влить подсолнечное масло и уксус. По желанию добавить молотый перец и тертый чеснок. На сильном огне довести фасоль до кипения. Затем убавить огонь и варить белую фасоль 20 минут, а красную - 30 минут. Банки и крышки простерилизовать. Разложить фасоль по небольшим банкам и укутать теплым одеялом до остывания.

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Фасоль в томате с овощами и грибами

Фасоль - 350 г.

Шампиньоны - 400 г.

Морковь - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Томатный соус - 350 г.

Масло подсолнечное - 2 ст.л.

Чеснок - 1 зубчик.

Лавровый лист - 2 шт.

Соль, перец по вкусу.

Фасоль замочить в воде и оставить на ночь. Затем варить 40 минут в подсоленной воде. Лук нарезать полукольцами, а морковь натереть. Крупно нарезать шампиньоны.

На сковороде нагреть растительное масло и обжарить лук, морковь и грибы 10 минут. Добавить в сковороду фасоль, посолить и поперчить. Затем влить томатный соус. Выложить лавровый лист. Тушить всё вместе под крышкой 40 минут. Блюдо можно есть сразу или закрыть фасоль в томате с овощами на зиму в стерилизованные банки.

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