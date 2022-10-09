Как заморозить мелкие яблоки и как лучше всего из консервировать - узнайте в материале УНИАН.

Яблоки - популярные и доступные фрукты, которые можно по-разному заготовить на зиму. Некоторые хозяйки даже интересуются, как заморозить яблоки для шарлотки в свежем виде, параллельно выбирая рецепты варенья и компотов. УНИАН расскажет, какие сладости из яблок на зиму можно приготовить самостоятельно.

Ранее мы говорили о том, как готовить яблочное повидло на зиму и давали проверенный рецепт компота из яблок на зиму.

Джем из яблок - рецепт на скорую руку

яблоки - 700 гр;

сахар - 400 гр;

вода - 150 мл.

Яблоки вымыть, разрезать на части, убрать семена, срезать кожуру и плодоножки. Нарезать яблоки дольками и выложить в кастрюлю с толстым дном. Влить воду и добавить 200 гр сахара. Помешивая, довести до кипения, затем поставить минимальный огонь и варить джем 30 минут. Добавить оставшееся количество сахара и, помешивая, варить еще 60 минут. Банки для консервации вымыть горячей водой с содой, затем обдать кипятком вместе с крышками. Переложить яблочный джем в банки и закатать.

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Варенье из яблок кусочками - рецепт

яблоки - 1 кг;

сахар - 1 кг.

Яблоки вымыть, удалить сердцевину и плодоножку, нарезать фрукты тонкими дольками. Яблоки взвесить и засыпать их количеством сахара, равным по весу яблокам. Оставить фрукты в сахаре на 12 часов, чтобы они дали сок.

Поставить кастрюлю с яблоками на огонь, и, помешивая, нагреть массу. Довести до кипения и варить на медленном огне 5 минут. Полностью остудить варенье, затем снова поставить на огонь и варить еще 5 минут. Повторить процедуру в третий раз. После этого переложить варенье в стерилизованные банки и закатать крышками.

Моченые яблоки - рецепт в банке на зиму

яблоки - 2 кг;

вода - 2.5 л;

сахар - 130 гр;

соль - 20 гр.

Соединить воду с солью и сахаром в кастрюле, поставить на огонь и сварить сироп. Яблоки тщательно вымыть и уложить в банки. Сверху залить сиропом и плотно закрыть банку капроновой крышкой.

Полезный совет: первое время сироп нужно будет подливать, так как яблоки впитают большое его количество.

Как заморозить яблоки с сахаром на зиму

яблоки - 1 кг;

сахар - 3 ст.л.

Яблоки вымыть, нарезать дольками, выложить на противень, застеленный бумагой или фольгой. Сверху посыпать сахаром и убрать в морозилку до полного замерзания. Затем достать яблоки, переложить их в пакет и снова убрать в морозилку.

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